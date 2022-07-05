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Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in eşekle videosu sosyal medyada olay oldu!

05.07.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini birer birer yenerek başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in eşekle yaptığı antrenmanın görüntüleri gündem yarattı. Özellikle hayvanseverlerin tepkisini çeken başpehlivan Cengizhan Şimşek'in o anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Bu yıl 661’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek’in (26), final güreşinde altın kemeri getiren ‘supleks’ adlı oyunu, antrenmanları sırasında eşekle çalıştığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE BAŞPEHLİVANI UNVANINI ALDI

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Cengizhan Şimşek, Edirne’de düzenlenen 661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin finalinde Mustafa Taş ile karşılaştı. İki pehlivan ara ara kontrataklar yapsa da 40 dakikalık normal süre içerisinde birbirine üstünlük sağlayamadı. Ardından puan alanın kazanacağı bölüme geçildi. Cengizhan Şimşek, rakibi Mustafa Taş’ı önden arkaya atarak yapılan ‘supleks’ oyunuyla açık düşürüp, altın kemerin sahibi oldu. Müsabakayı kazanan Şimşek, Türkiye başpehlivanı unvanını aldı.

BAŞPEHLİVAN EŞEKLE ÇALIŞMIŞ

Cengizhan Şimşek’e altın kemeri getiren oyunu, memleketi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde eşekle çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cengizhan Şimşek’in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü. Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şikşek’in, çevresinde ‘supleks adam’ olarak tanındığı belirtildi. Özellikle hayvanseverlerin tepkisini çeken başpehlivan Cengizhan Şimşek'in o anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
yağlı güreş
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