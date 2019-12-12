Başrol oyuncuları Hekimoğlu'nu anlattı

Kanal D’nin tanıtımları ile büyük merak uyandıran dizisi Hekimoğlu, 17 Aralık Salı akşamı izleyicisi ile buluşacak. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu’nun başrol oyuncuları Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban yeni projelerini şu sözlerle anlattı.

Timuçin Esen;

Hekimoğlu ekibiyle; bu sıra dışı diziyi bir kere daha hayata geçirmek üzere yola çıktık. Harika bir kadro kuruldu ve hep beraber hikaye ve karakterleri izleyicilerimize en iyi şekilde ulaştırmak için uğraş veriyoruz. Zor ama aynı zamanda heyecan verici bir süreç. Hikayemizin temeli tıbbi polisiyeye dayanıyor aslında… Dizinin orjinali House’un Sherlock Holmes ile olan ilişkisini bilenler bilir.. İnsan vücudunu olay yeri olarak düşünürsek bizim genç doktor ekibimiz de -Dedektif Hekimoğlu- önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alıyor. Hastalığın izini sürüyor… Her bölüm çözülemeyen gizemli vakaları, sıra dışı ve aykırı metodlarla çözmeye çalışıyorlar. İnsanların hayatlarını kurtarıyorlar. Süreç içerisinde oldukça bilgilendirici bir proje olacağını düşünüyorum. Ben çalışırken yepyeni tıbbi bilgilere vakıf oldum. Seyircinin de bu açıdan ilgisini çekeceğini düşünüyorum.