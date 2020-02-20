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Başrolde can dostlarımız var: En iyi köpek filmleri

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Köpek filmleri, yıllarca popülaritesini kaybetmemiş türlerin başında gelir. Son yıllarda yerini animasyon yapımlara bırakmış olsa da can dostumuz köpekleri konu alan köpek filmlerine olan ilgi hiçbir zaman azalmadı. İşte başrolünü köpeklerin üstlendiği unutulmaz köpek filmleri…

Başrolde can dostlarımız var: En iyi köpek filmleri

Disney animasyonlarından çizgi filmlere, komediden dramaya birçok türde köpek filmine rastlamak mümkün. Sinema tarihi boyunca hayvanların ön plana çıktığı sayısız film bulunuyor ancak bu filmlerde köpeklerin başrolünü üstlendiği yapımların başı çektiğinin hepimiz farkındayız.

KÖPEK FİLMLERİ

Sadık dostlarımız köpekler konuşamıyor olsalar da aslında bize çok şey anlatıyorlar. Gerçek hayatta olduğu gibi filmlerde de yeteneklerini sergileyen can dostlarımız şimdiye kadar yüzlerce filme konu oldu. Karşınızda birbirinden başarılı ve unutulmaz köpek filmleri…

Can Dostum (A Dog's Purpose) 2017

Eğlenceli bir dram soslu komedi filmi olan Can Dostum, bir köpeğin hayattaki amacını keşfetmek için çıktığı yolculuğu konu ediniyor.

Dikkat Köpek Var (Turner & Hooch) 1989

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks’in başrolünü Hooch adlı bir köpekle paylaştığı film, vizyona girdiği yıl büyük ses getirmiş ve 13 milyonluk bütçesine karşılık 71 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti.

John Wick (2014)

Aslında nefes kesen bir aksiyon filmi olan John Wick’te tüm bu olayların fitilini ateşleyen konunun bir köpek yüzünden olduğunu unutmamak gerekir. John Wick’İn köpeği ile olan bağı, beraber olan sahneleri ve birçok karede köpeğinden bahsetmesini göz önüne alırsak bu yapımı da köpek filmlerinden biri olarak sayabiliriz.

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Ben Efsaneyim (I Am Legend) 2007

John Wick’te olduğu gibi başkahramanımızın yol arkadaşının bir köpek olduğu bir film daha! Will Smith’in başrolünü üstlendiği filmde, zombilerle dolu bir dünyada köpeğiyle yalnız kalan bir adamın hikayesini izliyoruz.

Beden Bu Kadar (As Good as It Gets) 1988

Jack Nicholson ve Helen Hunt’a oyunculuk Oscar’ları kazandıran film, Obsesif kompulsif bir adam olan Melvin’in komşusunun köpeğine bakmak zorunda kaldıktan sonra vermek istememesini ve yaşananları anlatır.

My Dog Skip (2000)

Willie Morris‘in çocukluğunu anlattığı kitabından uyarlanan film, 1940’lı yılların Missisipi’sinde yaşayan içine kapanık bir çocuğun köpek Skip’le tanıştıktan sonra değişen hayatını konu alıyor.

White Fang (2018)

Animasyon olan White Fang, Jack London‘ın klasik romanı Beyaz Diş’ten filme uyarlandı.

Hayvanların Gizli Yaşamı (The Secret Life of Pets) 2016

Köpek filmleri arasında başarılı animasyon yapımlardan biri olan The Secret Life of Pets, sahipleri dışarı çıktığında evcil hayvanların evde neler yaptığı sorusundan yola çıkarak filme alınmış.

The Peanuts Movie (2015)

Animasyon köpek filmlerinden biri olan yapım, karikatürlerin ve çizgi filmlerin en eğlenceli köpeği Snoopy’nin maceralarını konu alıyor.

Marley ve Ben (Marley & Me) 2008

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, çocuk sahibi olmadan önce yavru bir köpek alan çiftin başına gelen olayları anlatıyor. Bu golden retriever, çiftin hayatını fazlasıyla değiştirecektir.

Köpek Adası (Isle of Dogs) 2018

İronik bir köpek filmi olab Köpek Adası’nın yönetmen koltuğunda Wes Anderson oturuyor. Megasaki City'deki bütün köpeklerin şehirden uzaklaştırılmasına kararından sonra köpeğini aramak için yollara dökülen küçük Atari, kendisini köpeklerle dolu bir adada bulur.

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Sadık Dostum (A Dog's Way Home) 2019

Ülkemizde vizyon şansı bulamayan Sadık Dostum, sahibini bulmak için 400 mil yol kat eden bir köpeğin hikayesini konu ediyor.

Hachi: A Dog’s Tale (2009)

Bir profesörün tren istasyonunda karşılaştığı bir köpeği evine almasıyla başlayan film, profesör ve köpek arasında zamanla gelişen duygusal bağa odaklanıyor.

Afacan Köpek Beethoven (Beethoven) 1992

Eski köpek filmlerinden biri olan Beethoven aynı zamanda bu türün unutulmazlarından birisidir. St. Bernard türündeki devasa köpek Beethoven, köpekleri kaçıran veterinere karşı kendini ve çok sevdiği ailesini korumalıdır.

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Leydinin Aşkı (Lady and the Tramp) 1955

Disney yapımı unutulmaz köpek temalı çizgi filmi Leydinin Aşkı, sevgiyle şımartılmış tatlı İspanyol Cocker’ı Lady ile altın kalpli kaygısız sokak köpeği Tramp’in harika macerasını anlatır.

101 Dalmaçyalı (One Hundred and One Dalmatians) 1961

Köpek çizgi filmleri deyince akla ilk gelen yapımlardan olan 101 Dalmaçyalı, neredeyse çizgi filmi izleyen her çocuğun eve köpek almak için ailesine baskı yapmasına sebep olmuştur. Birbirinden sevimli dalmaçyalıları kötü kadın Cruella De Vil’den kaçma macerasını anlatır.

Kutup Macerası (Eight Blow) 2006

Hızlı ve Öfkeli serisinden önce kalpleri Kutup Macerası filmiyle kazanan Paul Walker bu filmde, köpeklerini Antartika’da kendi hallerine bırakmak zorunda kalan bir köpek eğitmenini rol alıyor.

Lassie (2005)

Eric Knight’ın meşhur roman serisi Lassie’den uyarlanan film, özellikle 40’lı yıllarda ününü yayan meşhur bir köpeğin öyküsünü anlatan bir aile filmi.

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Kutup Köpekleri (Arctic Dogs) 2019

Aaron Woodley imzalı animasyon yapım Kutup Köpekleri, dünyanın en hızlı köpek kuryesi olmak isteyen Swifty’nin maceralarını konu ediyor.

Oliver ve Arkadaşları (Oliver & Company) 1988

Disney imzalı köpek filmi Oliver ve Arkadaşları, Charles Dickens'ın unutulmaz romanı Oliver Twist’ten uyarlanmıştır. Disney animasyon klasiklerinin 27’nci filmi olan çizgi film, genç kedi Oliver’ın New York'lu köpek sürüsünün üyesi olan Dodger’la maceralarını anlatır.

Max (2015)

Afganistan savaşına gönüllü olarak giden Kyle’a, orada sahiplendiği Max isimli küçük bir köpek dost olacaktır. Şiddetin hat safhada olduğu bir savaş alanında zeki bir şekilde büyüyen Max, gerektiğinde Kyle’a yardım eden bir savaş uzmanı köpek haline gelir.

Beyaz Tanrı (White God) 2014

Tüm zamanların belki de en iyilerinden biri olan bu Macaristan yapımı filmde; 13 yaşındaki Lili’nin çok sevdiği kırma köpeği Hagen, babası tarafından Lili’nin tüm karşı çıkmalarına rağmen sokağa salınır. Köpeğini geri getirebilmek için sokak sokak gezmeye başlayan Lili, bir anda patlak veren köpek isyanının ortasında bulur kendini. Gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız bu filmdeki bir çok köpek barınaktan gelmiş ve filmden sonra yine bir çoğunu evlat edindirmişler.

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