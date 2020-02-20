Başrolde can dostlarımız var: En iyi köpek filmleri

Disney animasyonlarından çizgi filmlere, komediden dramaya birçok türde köpek filmine rastlamak mümkün. Sinema tarihi boyunca hayvanların ön plana çıktığı sayısız film bulunuyor ancak bu filmlerde köpeklerin başrolünü üstlendiği yapımların başı çektiğinin hepimiz farkındayız.

KÖPEK FİLMLERİ

Sadık dostlarımız köpekler konuşamıyor olsalar da aslında bize çok şey anlatıyorlar. Gerçek hayatta olduğu gibi filmlerde de yeteneklerini sergileyen can dostlarımız şimdiye kadar yüzlerce filme konu oldu. Karşınızda birbirinden başarılı ve unutulmaz köpek filmleri…

Can Dostum (A Dog's Purpose) 2017

Eğlenceli bir dram soslu komedi filmi olan Can Dostum, bir köpeğin hayattaki amacını keşfetmek için çıktığı yolculuğu konu ediniyor.

Dikkat Köpek Var (Turner & Hooch) 1989

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks’in başrolünü Hooch adlı bir köpekle paylaştığı film, vizyona girdiği yıl büyük ses getirmiş ve 13 milyonluk bütçesine karşılık 71 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti.

John Wick (2014)

Aslında nefes kesen bir aksiyon filmi olan John Wick’te tüm bu olayların fitilini ateşleyen konunun bir köpek yüzünden olduğunu unutmamak gerekir. John Wick’İn köpeği ile olan bağı, beraber olan sahneleri ve birçok karede köpeğinden bahsetmesini göz önüne alırsak bu yapımı da köpek filmlerinden biri olarak sayabiliriz.