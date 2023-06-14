Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisi seyirciyle buluştu

Disney Plus, yerli ve yabancı içerikleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi sürdürürken Türkiye’deki orijinal yerli projelerini de hız kesmeden duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Aktris dizisinden sonra bugün de heyecanla beklenen Arayış dizisi seyircilerle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ile Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu Arayış, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında aynı anda yayınlandı.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı; Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi önemli isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı diziden yayınlanan fragman, seyirciye merak uyandıran mistik dünyanın görünmeyen yüzü hakkında ipuçları veriyor.

Dizi; metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan'ın, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşmasını ve tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamamasını, tarikattaki gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılmasını konu ediyor. Metafizik, mutluluk, varoluş ve aşk temalarını sorgulatacak orijinal dizi, sadece Disney Plus'ta izlenebiliyor.

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Disney Plus'taki Türk dizilerinden bazıları

Aktris (2023)

Yönetmen: Soner Caner

Oyuncular: Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç

Tür: Suç, Gerilim, Mizah

Pınar Deniz'in canlandırdığı Türkiye'nin en ünlü yıldızı 'Yasemin Derin' karakterinin ışıltılı ve aynı zamanda karanlık dünyasını anlatan yapım, kendini şöhretiyle kamufle eden Yasemin Derin'in sırlarla dolu macerasını gözler önüne seriyor.

Kaçış (2022)

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Oyuncular: Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Aras Aydın, Leyla Tanlar

Tür: Drama, Gerilim, Aksiyon-Macera

Savaş fotoğrafçısı Mehmet, muhabir arkadaşı İlker, içlerinde aktivist Zeynep'in de olduğu Almanya'dan gelen bir grupla birlikte; bir Ezidi köyünde araştırma yapmak üzere Türkiye'den sınırın diğer tarafına gizlice geçerler. Köye yapılan baskın sırasında radikal terör örgütünün eline düşen kahramanlarımız için buradan kurtulabilmek adına büyük bir mücadele başlar.

Dünyayla Benim Aramda (2022)

Yönetmen: Hülya Gezer

Oyuncular: Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Zerrin Tekindor, Melisa Döngel, Metin Akdülger

Tür: Drama

Ünlü bir oyuncu olan sevgilisiyle arasındaki büyük aşkı zamanla yitirmeye başlamış olan İlkin, ilişkisine yabancılaşmıştır. Bir gün, sosyal medyadan açtığı sahte bir hesap ile sevgilisine ulaşır ve adeta kendi elleriyle “sevgilisinin aklını çelebilecek kadın”ı yaratır.

Ben Gri (2022)

Yönetmen: Taylan Biraderler

Oyuncular: Timuçin Esen, Ebru Özkan, Buçe Buse Kahraman, İlayda Akdoğan, Alican Yücesoy, Onur Bilge

Tür: Drama, Gerilim, Suç

Başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatı kızının yaşadığı talihsz bir olayla değişir. Kızının intikamını almak isteyen Fuat’ın hayatı telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla tepetaklak olurken Fuat karanlık ve aydınlığın ortasında geçmişiyle de yüzleşir.



