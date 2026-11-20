Çeyiz alışverişi yapıyorsanız ya da mutfaktaki eski tencere ve tavaları artık ömürlük döküm parçalarla değiştirmeyi düşünüyorsanız bu fiyata gerçekten denk gelmek zor. 24 cm tencere, kızartma tavası ve ızgara tavasından oluşan LAVA Efsane Kasım 3'lü Döküm Set, %42 indirimin üstüne 1.000 TL kuponla yarı fiyatına iniyor. Seti yakından incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

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LAVA Efsane Kasım 3'lü Döküm Tencere ve Tava Seti

LAVA Efsane Kasım 3'lü Döküm Set, mutfakta elinizin en çok gideceği üç temel parçayı bir araya getiriyor: 24 cm yuvarlak tencere, 24 cm kızartma tavası ve 26x32 cm dikdörtgen ızgara tavası. Döküm demir yapısı sayesinde ısıyı her noktaya eşit dağıtan ve yemekleri uzun süre sıcak tutan tencerenin kapağının kızartma tavasına da tam uyması mutfakta büyük pratiklik sağlarken, emaye kaplı yüzeyi ekstra yağlama zahmeti olmadan kolayca temizleniyor. Setle birlikte gelen ısıya dayanıklı silikon tutacak hediyesi de kullanım konforunu tamamlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Göründüğü gibi çeyizime aldım çok şık ve kaliteli."

"Mükemmel bir şekilde geldi ve çok kaliteli."

Bu içerik 20 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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