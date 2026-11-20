Hem sabah koşularında hem de gün içindeki uzun yürüyüşlerde ayağınızı yormayacak hafif bir ayakkabı arayanlar buraya. Nefes alabilir file yapısı ve adımları yumuşatan PROFOAM orta tabanıyla öne çıkan PUMA Scend Pro 3 koşu ayakkabısının fiyatı 2.758 TL düştü. 365 günün en düşük fiyatını gören bu modeli hemen inceleyin!

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PUMA Scend Pro 3 Koşu Ayakkabısı

Uzun mesafelerde ve günlük tempolu yürüyüşlerde ayak yorgunluğunu en aza indirmek için geliştirilen PUMA Scend Pro 3, hafif EVA yapıdaki PROFOAM orta taban teknolojisiyle yere inişlerde darbeyi emerek her adımda yumuşak bir yastıklama ve destek sağlar. Esnek ve havadar file üst yüzeyi hızlandığınız anlarda dahi ayağınızın nefes almasına yardımcı olurken dayanıklı PROTREAD kauçuk dış tabanı farklı zeminlerde güçlü tutuş sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu ayakkabılar harika yan ve kemer desteği sağlıyor ve çok hafif. Kutudan çıkarır çıkarmaz iş seyahatinde giydim ve ilk gün 8.000'den fazla adım attım ve hiçbir sorun yaşamadım."

"Bu ayakkabı rahat, çok yönlü ve verdiğim çeşitli grup egzersiz dersleri için çok uygun. Destekleyici, yan hareketler için iyi, tam numara ve çok iyi"

Bu içerik 20 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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