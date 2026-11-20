Bilgisayarını, şarj adaptörünü ve tüm günlük eşyalarını tek bir çantada düzenli ve güvende taşımak isteyenler için dayanıklı bir sırt çantası şart. Suya dayanıkl kumaşı ve 16 inç laptop bölmesiyle öne çıkan Thule Subterra modeli de tüm bu ihtiyaçları karşılayan tasarımıyla dikkat çekiyor. Şu an çantada indirim başlamışken gelin, daha yakından bakalım.

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Thule indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Thule Subterra Sırt Çantası

Thule Subterra 21L sırt çantası, günlük şehir temposu ve seyahatler için akıllı bölmelerle donatılmış kullanışlı bir model. Yumuşak astarlı dolgulu bölmeleri 16 inç dizüstü bilgisayarınızı ve 10.9 inç tabletinizi darbelere karşı korurken, iç düzenleyici paneli kablolarınızı ve şarj adaptörünüzü ayrı bir alanda toplar. Arka paneldeki gizli güvenlik cebi pasaport ve cüzdan gibi değerli eşyalarınızı güvende tutarken suya dayanıklı 800D naylon kumaşı, nefes alan sırt paneli ve valiz sapına geçebilen kemeriyle her yolculukta konforlu bir taşıma deneyimi sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Thule sırt çantaları arasında bence en ideal boyutta ve korumalı olan buydu."

"1 denedir kullanıyorum çok memnunum."

"Muhteşem Thule kalitesi, en ince ayrıntı bile düşünülmüş. Uzun kalan kol askısı uzuntılarını bile tutturucak küçük lastikler var. Kesinlikle tavsiye ederim. 2 günde Ankara'ya elime ulaştı."

Bu içerik 20 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.