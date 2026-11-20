Sabah evden çıkarken bağcıkla uğraşmadan ayağınıza geçirip çıkabileceğiniz, ofisteki yoğun tempoda ya da akşam yemeklerinde ayağınızı hiç sıkmayacak şık bir ayakkabı bulmak zordur. Dışarıdan klasik bir deri ayakkabı gibi görünürken taban teknolojisiyle spor ayakkabı esnekliği sunan ECCO Helsinki 2 Slip-On erkek ayakkabı, %68 indirimle son 365 günün en düşük fiyatını gördü. İşte modelin öne çıkan detayları...

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ECCO Helsinki 2 Slip-On Ayakkabı

Klasik deri görünümünü modern taban konforuyla birleştiren ECCO Helsinki 2 Slip-On erkek ayakkabı, markanın kendi tabakhanelerinde üretilen yumuşak derisi ve bağcıksız yapısı pratik bir kullanım sunarken, özel PHORENE™ kalıplı iç tabanı gün boyu ekstra yastıklama sağlar. Çıkarılabilir çift katmanlı iç tabanları sayesinde ayakkabının iç hacmini ve parmak bölgesi genişliğini kendi ayak yapınıza göre ayarlayabilirsiniz. Darbe emici FLUIDFORM™ taban teknolojisi ve nefes alabilen delikli deri iç yüzeyiyle hem resmi kombinlere hem de günlük jean pantolonlara rahatlıkla uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gün boyu veya günün bir kısmında ayakta kalıyorsanız, iyi ayakkabılara yatırım yapmak önemlidir. Giyildikçe konforu daha da artıyor. Özellikle topuk kısmında herhangi bir sürtünme veya vurma yapmaması çok hoşuma gitti."

"Elimde zaten siyah bir çifti var; oldukça rahatlar, derileri ve tabanları çok kaliteli. Son gelen çifti ise sipariş ettiğim numarada olmadığı için iade ettim."

Bu içerik 20 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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