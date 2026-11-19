Gün içinde her adımda iyi bir destek arayanlar için dikkat çekici bir fırsat başladı. Darbe emici GEL teknolojisi ve bileği destekleyen yapısıyla öne çıkan Asics Gel-Dedicate 9 erkek ayakkabıda toplam 2,123 TL indirimle son 365 günün en düşük fiyatını gördü. Modeli incelemek için hadi, içeriğe geçelim!

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Asics Gel Dedicate 9 Erkek Tenis Ayakkabısı

Antrenmanınız sırasında hızlı dönüşlerde ve ani duruşlarda yüksek denge ile esneklik sunmak için tasarlanan Asics Gel-Dedicate 9 erkek tenis ayakkabısı, GEL teknolojisiyle sert inişlerde oluşan darbeleri emerek eklemlerinize binen yükü azaltır. Sentetik deri katmanlarla güçlendirilen üst yüzeyi ayağı sıkıca sarıp desteklerken orta tabandaki TRUSSTIC desteği yanal hareketlerde burkulmaları önleyerek zemin tutuşunuzu artırır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu model oldukça hafif ve alışma süresine (esnemesi için beklenmesine) hiç gerek kalmıyor. Ayrıca taban kısmı gayet dayanıklı ve içerdiği jel teknolojisi, hareket sırasındaki darbeleri emmeye yardımcı oluyor."

"Rahat ve hafif olmalarının yanı sıra kortta mükemmel bir tutuş sağlıyorlar. Yanal hareketler ve yön değişimleri sırasında iyi bir denge sunuyorlar. Ayrıca, çekici bir tasarıma sahipler ve fiyat-performans açısından da mükemmeller. Kesinlikle tavsiye ederim!"

Bu içerik 19 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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