MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı ‘Çarpışma’ dizisine açılan davada bilirkişi raporu geldi

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı ‘Çarpışma’ dizisine açılan davada bilirkişi raporu geldi

12.04.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı ‘Çarpışma’ dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia eden emekli polisin açtığı davada bilirkişi, davacının fikri hakkına tecavüzün oluştuğunu kaydetti.

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı ‘Çarpışma’ dizisine açılan davada bilirkişi raporu geldi

Senarist ve aynı zamanda emekli bir polis olan Selçuk Olcay, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı ‘Çarpışma’ dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu ve senaryonun izinsiz kullanıldığını iddia ederek Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi’ne dava açmıştı. Maddi ve manevi toplam 100 bin liralık tazminat talebinin bulunduğu davada, celse arasında bilirkişi raporu dava dosyasına ulaştı.

AW593244_02

"TESADÜFÜ AŞACAK ŞEKİLDE BENZERLİK"

Dava dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda, davacı Selçuk Olcay’ın ‘Adalet Melekleri’ adlı eseriyle ‘Çarpışma’ isimli eser arasındaki ana karakterlerin hikayelerinin tesadüfü aşacak oranda benzerlik taşıdığı, bunun da Olcay’ın eserine intihal oluşturacak düzeyde olduğu kaydedildi.

AW593244_01

MADDİ TAZMİNATA HAK KAZANDI

Raporda, davacı Olcay’ın fikri hakkına tecavüzün oluştuğu ve yapımcı ile televizyon kuruluşunun toplam elde ettiği gelir ile vergiler düşürüldükten sonra maddi tazminata hak kazandığı aktarıldı. Bilirkişi raporunda ayrıca, manevi tazminatın ise mahkemenin takdirine bırakıldığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu Üç Kuruş'a veda etti!Ünlü oyuncu Üç Kuruş'a veda etti!
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"
Sevgilisi aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştıSevgilisi aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

Genç kadın çıplak halde ölü bulundu

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Nisan ayında geri döndü! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Nisan ayında geri döndü! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.