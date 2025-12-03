Başsavcılık açıkladı! Kazımcan Karataş'a çakmak atan şahısın cezası belli oldu

SON DAKİKA: Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi için gözaltı kararı verildiği ve saldırganın 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edildiği açıklandı. Detaylar geliyor...

BAŞSAVCILIK DUYURDU!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama:

"01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe–Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsa 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir."