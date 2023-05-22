Başüstüne nasıl yazılır, başüstüne yazımı nasıl olmalıdır? Başüstüne ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bir kelime ya da kelime öbeği farklı anlamlarda kullanılabilir. Asıl anlamı dışında mecaz anlamda ya da ünlem olarak kullanılan kelimelerin yazımları da farklı olabilir. Bu tür kelimelerin nasıl yazılacağı Türkçenin dil bilgisi kurallarına göre belirlenmektedir. Baş ve üst kelimelerinin bir araya gelerek ek alması ile oluşan başüstüne kelimesi de en sık yazım yanlışı yapılan birleşik türdeki kelimeler arasında yer alır.

Başüstüne nasıl yazılır?

Başüstüne TDK (Türk Dil Kurumu) internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre ünlem türündedir ve bir emrin, isteğin en hızlı şekilde, hemen gerçekleştirileceğini, yerine getirileceğini ifade eden bir sözdür. Eş anlamlısı olarak “oldu” kelimesi kullanılır. Bu kelimenin yazımında sıklıkla hata yapılmaktadır. Ancak başüstüne kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Bitişik olarak yazılmasının belirlenmesi de kullanım amacına bağlı olarak farklılık gösterebilir. " Başüstüne bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı, kelimenin hangi anlamda kullanıldığına göre dğeişiklik gösterebilir.

Başüstüne ayrı mı yazılır?

Başüstüne yazımı cümle içindeki kullanımına ya da kullanım amacına göre nasıl yazılacağı belirlenen bir ifadedir. Eğer “oldu” anlamında kullanılıyorsa bitişik yazılması gerekir. Türk Dil Kurumu da bu sözcük için bitişik yazılmasının doğru olacağını belirtmektedir. Bir emrin hemen yerine getirileceği anlamına gelen bir kelime olan başüstüne kelimesi ünlem türündedir ve bitişik yazılmalıdır. Eğer “oldu” anlamında ve ünlem türünde kullanılıyorsa başüstüne doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Ancak baş ve üst kelimeleri farklı bir amaç ile cümle içinde yer alıyorsa ayrı olarak yazılmalıdır. Ayrı ve bitişik yazılacağı iki durum için şu iki örnek cümle verilebilir: