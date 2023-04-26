Keçiboynuzu nasıl yazılır? Keçiboynuzu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında birleşik sözcüklerin doğru yazılışlarına yönelik çeşitli bilgiler yer alır. Bu bilgiler arasında bitki isimlerinin doğru yazılışlarının nasıl olması gerektiğine yönelik detaylar da mevcuttur. Dolayısıyla günlük yaşamda sıklıkla tüketilen bir yemiş ile bu yemişin yetiştiği ağacı temsil eden keçiboynuzu sözcüğünün doğru yazılışı TDK sayesinde öğrenilebilir. Söz edilen bu sözcüğün doğru yazılışına dair merak edilen temel husus, ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiğidir. Bu kapsamda keçiboynuzunun yazım kurallarına uygun olan kullanımı, TDK Yazım Kuralları Kılavuzu’ndaki bitki isimlerine yönelik kategoriye göz atılarak açıklanmalıdır.

Keçiboynuzu nasıl yazılır?

Türkçede pek çok bitki adının yer aldığı bilinir. Bu nedenle özellikle günlük yaşamda yemişi ya da tohumu sıklıkla tüketilen bitkilerin isimleri yaygın olarak kullanılır. Söz edilen bu bitki isimlerinden biri de keçiboynuzudur. Keçiboynuzu, iki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluştuğu görülen bir birleşik sözcüktür. Bu da “Keçiboynuzu ayrı mı yazılır?” sorusunun TDK kapsamındaki bilgilere göre yanıtlanmasını gerekli kılar. İncelenen sözcüğün TDK tarafından belirtilen kurallara göre bitişik olarak yazılması gerektiği söylenebilir. Yani “Keçiboynuzu bitişik mi yazılır?” sorusuna “evet” olarak yanıt verilmesi mümkündür.

Keçiboynuzu doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu incelendiği takdirde bitki isimlerinin bitişik olarak yazılması gerektiği görülür. Bu doğrultuda keçiboynuzu doğru yazılışı, bu sözcüğü oluşturan iki kelimenin arasında boşluk bırakılmayacak şekilde olmalıdır. Nitekim keçiboynuzu TDK kapsamındaki tanımları da bu bilgiyi destekler niteliktedir. Buna bağlı olarak doğru keçiboynuzu yazımı ve bu sözcüğün ne anlama geldiği aşağıdaki gibi açıklanabilir: