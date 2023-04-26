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Rastgele nasıl yazılır? Rastgele mi rasgele mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

25.04.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde bulunan tüm sözcüklerin doğru bir şekilde yazılması son derece önemlidir. Konuşma esnasında kullandığımız kelimeleri, yazım esnasında da doğru bir şekilde yazmalıyız. Kelimeleri yazım kurallarına uyarak yazmak büyük önem taşır. Çocukluktan itibaren gerek şiveden gerekse günlük konuşma dilinden kaynaklı çoğu sözcüğün yazılış şekli yanlış öğrenilmektedir. Rastgele sözcüğü de en sık yazım hatası yapılan kelimelerden biridir. Peki, rastgele nasıl yazılır?

Rastgele nasıl yazılır? Rastgele mi rasgele mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Rastgele kelimesi konuşurken veya yazışırken karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Sıklıkla balıkçılar tarafından “işin yolunda gitsin” anlamında kullanılan bir tabirdir. Rastgele dilimize Farsçadan girmiş bir sözcüktür. Farsça “rāst" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Bu kelimenin doğru yazım şeklinin rastgele mi rasgele mi olduğu sıklıkla sorgulanır. Bu sözcüğün doğru yazımıyla ilgili en güvenilir kaynak Türk Dil Kurumu olarak gösterilir.

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Rastgele nasıl yazılır?

Türkçemiz sözcük bakımından adeta hazine misali zengindir. Çok fazla kelime olduğundan bazı zamanlar yazımlarıyla birlikte okunuşlarında da hatalar yapılmaktadır. Özellikle yazılı iletişimlerde sözcüklerin yazımıyla ilgili yapılan yanlışlıklar, o sözcüklerin manasının farklı anlaşılmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden öncelikli olarak kullanılan sözcüklerin doğru yazımının ne olduğunu öğrenmek gerekir.

Günümüzde yazım şeklinde çok sık hata yapılan kelimelerden biri rastgele sözcüğüdür. Bu sözcük çoğunlukla “rasgele” olarak yazılmaktadır. Rastgele yazımı ile ilgili yapılan hataların düzeltilmesi büyük önem taşır. Bu bağlamda kelimelerin doğru yazımıyla ilgili bilgiler veren en güvenilir sözlük Türk Dil Kurumudur. TDK’ye göre rastgele kelimesinin manası ise şu şekildedir:

  • (Sıfat) Gelişigüzel
  • (Zarf) Herhangi bir itina göstermeden, itinasız bir şekilde
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Rastgele doğru yazılışı nedir?

İlk kez duyulan sözcüklerin öncelikli olarak manasını öğrenmek gerekir. Manasını öğrendikten sonra ise doğru yazımının öğrenilmesi büyük önem taşır. Rastgele doğru yazılışı ile ilgili internet ortamında birçok sözlük ve yazım kılavuzu sunan site bulunur. Bu sitelere bakılabileceği gibi en güvenilir kaynak olarak bilinen TDK’ye de baz alınabilir. Bu bağlamda rastgele TDK’ye göre doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Rastgele (doğru kullanım)
  • Rasgele (yanlış kullanım)
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