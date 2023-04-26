Lavabo nasıl yazılır? Lavabo mu lavobo mu, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Anlaşılır bir iletişimin olmazsa olmazları doğru telaffuz ve imla kurallarına uygun bir yazım şeklidir. Günümüzde kitap okuma oranının azalması ve özellikle sosyal medyada kullanılan kısaltmalar nedeniyle imla kurallarına uyma oranı oldukça azalmıştır. Ancak öğrenciler resmî yazı yazacaklar, dilekçe yazısı yazacaklar veya mesleği gereği imla kurallarını dikkat etmek zorunda olanlar için bu kurallar oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir kelimenin yazım şekli gibi imla kurallarında konusunda tereddüt yaşanan durumlarda başvurulacak en önemli kaynak Türk Dil Kurumudur. "Lavabo" gibi yazılışı merak edilen kelimelerin doğru yazım şekillerine TDK’nin çevrim içi kılavuzlarından erişmek mümkündür.

Lavabo nasıl yazılır?

Lavabo sözcüğü küçük küvet anlamına gelmektedir. Dilimize İtalyanca, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere pek çok dilden geçen kelime bulunur. Lavabo da İtalyancadan dilimize geçen kelimeler arasında yer alır. Günlük hayatta tuvalet kelimesinin yerine de lavabo kelimesi kullanılır. Bununla birlikte banyo, tuvalet, mutfakta el, yüz ve bulaşık yıkamak için de sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Günlük hayatta sürekli olarak kullanılan bu tür kelimelerin yanlış telaffuz edilmesi, yanlış yazılmasına da neden olabilmektedir. Bu yüzden lavabo yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alır. Lavabo TDK tarafından belirlenen imla kurallarına göre "lavabo" şeklinde yazılmalıdır.

Lavabo doğru yazılışı nedir?

Farklı dillerden dilimize geçen lavabo gibi kelimelerin yazılış biçimleri konusunda pek çok kişi tereddüt etmektedir. Bu tür kelimelerin yanlış kullanımı yayıldıkça bilgi kirliliğine neden olur. Bu sebeple imla kurallarına dikkat etmek oldukça önemlidir. TDK sözlüklerine göre kelimenin doğru yazılışı "lavabo" şeklinde olmalıdır. Kelimenin lavabo mu lavobo mu şeklinde yazılışını merak edenler için doğru kullanım biçimi aşağıdaki gibidir: