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Başyapıt nasıl yazılır, başyapıt yazımı nasıl olmalıdır? Başyapıt ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.02.2023 03:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe içerisinde kapsamlı ve zengin sözcük dağarcığını bulundurur. Dilin zenginliği köklü geçmişi olduğu gibi çeşitli dillerle etkileşiminden de kaynaklıdır. Kelime bolluğu ise gün içerisinde farklı telaffuzlara ve yazım yanlışlarına sebep olur. Kimi sözcük ayrı yazılması gerekirken kimi bitişik yazılır. Başyapıt kelimesi de ayrı mı bitişik mi yazımı karıştırılan kelimelerden biridir. Peki, başyapıt kelimesinin yazımı nasıl olmalıdır?

Başyapıt nasıl yazılır, başyapıt yazımı nasıl olmalıdır? Başyapıt ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçenin sözcük dağarcığı köklü bir geçmişe sahiptir. Geçmişten bugüne birçok kelime Türkçeyle birlikte türemiştir. Bu tür kelimeler zamanla çeşitli ekler alarak bambaşka anlamlara ve başka kelimelere evrilmiştir. Sözcük dağarcığının giderek zenginleşmesi ve kalabalıklaşması dolayısıyla pek çok yanlışları beraberinde getirmiştir. Bitişik yazılması gereken kelimelerin ayrı yazılması da bu durumun başlıca örnekleri arasındadır.

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Başyapıt nasıl yazılır?

Başyapı sözcüğü günümüzde sık sık kullanılan sözcüklerden biridir. Ayrıca çeşitli anlam karşılıkları olmasa da birçok cümlede yer alır. Kelime baş ve yapıt sözcüklerinden meydana gelmiştir. Baş ve yapıt sözcükleri Türkçe kökenlidir. Nasıl yazıldığı ise TDK'nin çeşitli kurallarına göre belirlenir. Başyapıt kelimesinin anlam karşılıkları da ayrıca merak konusudur. TDK'ye göre sözcüğün anlam karşılığı aşağıda verilmiştir:

  • Şaheser
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Başyapıt bitişik mi yazılır?

Başyapıt kelimesi günümüzde sıklıkla kullanılan sözcüklerden biridir. Bu yüzden başyapıt ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır sorularını beraberinde getirir. Şaheser anlamında kullanılan ve isim göreviyle cümlelerde bulunan başyapıt yazımı TDK kurallarına göre belirlenir. TDK'ye göre birleşik sözcükleri oluşturan kelimelerin anlamları değişiyorsa kelime bitişik yazılır. Başyapıt TDK kurallarına göre oluşturduğu kelimelerin anlamları farklılaştığı için bitişik yazılır. Başyapıt kelimesi birçok cümlede yer edinir. Halk arasında sıklıkla yazımı karıştırılan sözcüğün cümle içerisinde yazılırken bitişik kullanılması gerekir. Bu şekilde kullanıldığında doğru yazım sağlanmış olacaktır. Başyapıt doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Sergide bulunan başyapıtı en sona saklama gereksinimi duymuşlar. (Doğru kullanım)
  • Seçmelere gelen kız resmen bir başyapıttı. (Doğru kullanım)
  • Bu tablo, görüp görülebilecek en iyi başyapıttı. (Doğru kullanım)
  • Baş yapıt eserini nerede saklamayı düşünüyorsun? (Yanlış kullanım)
  • Bu hangi baş yapıt eserinin kopyasıydı hatırlamıyorum. (Yanlış kullanım)
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