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Batak nasıl oynanır, kuralları nedir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Batak; hem gençler hem de yetişkinler arasında oldukça popüler. Öyle ki bu oyun; kahvehanelerde, oyun salonlarında ya da evlerde çok tercih edilen kağıt oyunları arasında yer alıyor. Ülkemizde bu kadar çok seveni bulunan oyunun birkaç farklı versiyonu var. Bu yazımızda batak oyunun farklı versiyonlarına ve batak kurallarına yer verdik. Peki, batak nasıl oynanır?

Batak nasıl oynanır, kuralları nedir?

Batak oynanışı, başlangıçta karmaşık gibi gözüken fakat mantığını kavradıktan sonra basitleşen bir yapıya sahip. Oyun, taktik kurmak ve tahmin etmek üzerine kurulu. Her kağıt oyununda olduğu gibi şans faktörü etkili olsa da batak oyununda kazanmak için iyi bir strateji geliştirilmeli. Peki, bu oyun hakkında bilinmesi gerekenler neler? Batak nasıl oynanır ve kuralları nedir? Tüm bu soruların yanıtlarına ve diğer merak edilenlere birlikte göz atalım.
Klasik Batak Nasıl Oynanır?

Klasik batak 4 kişiyle ve 52 adet iskambil kağıdıyla oynanıyor. Bu oyun, başlangıçtan önce eldeki kartlara bakıp kaç el kazanacağını tahmin etmek üzerine kurulu. Oyunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle bazı terimlerin öğrenilmesi gerekiyor.

Batak Terimleri

  • İhale: Oyuncular, başlangıçta kartlarına bakar ve dilerlerse ihaleye girip kaç el kazanacaklarını tahmin ederler. İhaleye girmek zorunlu değildir. Dileyen oyuncu, ihaleye girip minimum 5 olacak şekilde kazanacağı el sayısını belirtir. İhaleyi kazanan oyuncu kozu belirler.
  • Koz: İhaleyi kazanan oyuncunun belirttiği; koz, maça, kupa ya da sinek koz olabilir. Bu türden olan kartlar, bütün kartlardan üstün hale gelir ve eli alır.
  • El İptal: Eğer kartlar dağıtıldıktan sonra bir oyuncuda, 10'dan büyük olan kart yoksa "el iptal" der ve kartlar yeniden dağıtılır.

    Oynanış:

  • Kartlar iyice karıldıktan sonra her oyuncuya 13 adet gelecek şekilde dağıtılır. Oyun, saat yönünün tersine doğru ilerler.
  • İhaleyi kazanan oyuncu masaya bir kart atarak oyunu başlatır. Bu oyuncunun sağındaki, atılan kartın türünden ve bu karttan daha büyük olan bir kart atmak zorundadır.
  • Eğer sağındaki kişide bu kartın türünden yoksa koz atmak zorunda kalır. Kozu yoksa herhangi bir kart atar ve bu kartın hiçbir değeri olmaz.
  • Oyun bu şekilde devam eder, herkes kendinden bir önceki kişinin attığı karttan daha üstün bir kart atmaya çalışır. En üstün kartı atan o eli toplar.
  • İhaleyi belirleyen kişi, belirlediği sayıdan daha az el kazanmışsa batmış olur.

    Puanlama

    Her oyuncunun hanesine, topladığı el kadar puan yazılır. Oyun başında belirlenen puana ulaşan ilk kişi oyunu kazanır. Eğer bir oyuncu; ihaleye girdiği sayıya ulaşamaz ve batarsa onun hanesine ihaleye girdiği sayı kadar ceza puan yazılır.
    Eşli İhaleli Batak Nasıl Oynanır?

    Eşli batak kuralları, oynanış olarak klasik batak kuralları ile örtüşür. Bu oyun versiyonunda ek olarak el açma vardır. İhaleyi kazanan oyuncunun takım arkadaşı, elindeki kartları herkesin göreceği şekilde masaya açar. İhaleyi kazanan kişi, takım arkadaşının kartlarını görmeden önce kozu belirlemelidir. Eşli batakta ihaleye girme sayısı minimum 8'dir.
    Gömmeli Batak Nasıl Oynanır?

    3 kişi batak nasıl oynanır diye merak edenler, gömmeli batak oynanışına göz atabilir.

    Gömmeli Batak Kuralları ve Oynanış:

  • Kartlar 3 oyuncuya 16'şar adet dağıtılır.
  • Kalan 4 adet kart, ters biçimde masaya konur.
  • İhale en az 8'den başlar. İhaleyi kazanan oyuncu, kendi elinde istemediği 4 adet kartı masaya gömer ve ortadaki kartları kendi eline alır.

  • İhaleyi kazanan oyuncu, ortadaki kartları almadan önce kozu belirlemelidir.
    2 Kişilik Batak Nasıl Oynanır?

  • Bu oyun versiyonu, halk arasında Rus batağı olarak da bilinir.
  • Kartlar, başlangıçta iki oyuncuya 4'er adet dağıtılır.
  • Oyuncular, ellerindeki kartlardan istedikleri 2 adet kartı tutup kalan 2'sini çıkarırlar.
  • Daha sonra, oyuncular ortadaki kartlardan 2 tane daha alırlar.
  • Bunlardan birisini elde tutup diğerini çıkarırlar.
  • Bu şekilde 52 kart tükenene kadar bu işlem devam eder.
  • Her oyuncuda 13 adet kart olduğunda, oyun ihaleli batağa dönmüş olur.
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