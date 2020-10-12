Batak nasıl oynanır, kuralları nedir?

Batak oynanışı, başlangıçta karmaşık gibi gözüken fakat mantığını kavradıktan sonra basitleşen bir yapıya sahip. Oyun, taktik kurmak ve tahmin etmek üzerine kurulu. Her kağıt oyununda olduğu gibi şans faktörü etkili olsa da batak oyununda kazanmak için iyi bir strateji geliştirilmeli. Peki, bu oyun hakkında bilinmesi gerekenler neler? Batak nasıl oynanır ve kuralları nedir? Tüm bu soruların yanıtlarına ve diğer merak edilenlere birlikte göz atalım.

Klasik Batak Nasıl Oynanır?

Klasik batak 4 kişiyle ve 52 adet iskambil kağıdıyla oynanıyor. Bu oyun, başlangıçtan önce eldeki kartlara bakıp kaç el kazanacağını tahmin etmek üzerine kurulu. Oyunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle bazı terimlerin öğrenilmesi gerekiyor.

Batak Terimleri