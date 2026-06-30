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Batarken de çıkarken de ilgi odağı! Görmek için metrelerce tırmanıyorlar

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, tarihi dokusu, görkemli heykelleri ile gün doğumu ve gün batımında sunduğu eşsiz manzaralar sayesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Batarken de çıkarken de ilgi odağı! Görmek için metrelerce tırmanıyorlar

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Malatya'nın Pütürge ilçesi üzerinden de ulaşım sağlanabilen Nemrut Dağı, bölgenin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Yaz aylarında dahi yüksek rakımı nedeniyle serin ve rüzgarlı olan Nemrut Dağı'nda, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor.

Batarken de çıkarken de ilgi odağı! Görmek için metrelerce tırmanıyorlar 1

KIZILA BÜRÜNDÜ

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçiler, gün doğumu ve gün batımında gökyüzünün kızıl tonlara büründüğü eşsiz manzarayı izleme fırsatı buluyor. Dev heykellerin arasında güneşin doğuşunu ve batışını seyreden ziyaretçiler, bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.

Batarken de çıkarken de ilgi odağı! Görmek için metrelerce tırmanıyorlar 2

Doğal güzelliği ile tarihi mirası bir arada sunan Nemrut Dağı, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Batarken de çıkarken de ilgi odağı! Görmek için metrelerce tırmanıyorlar 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Nemrut Dağı
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