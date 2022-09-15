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Bathonea kazılarında 1600 yıllık hokka ve divit bulundu

15.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geç Roma dönemine ait hokka ve divit takımının bir arada bulunmasının, dünyada ilk olma özelliği taşıdığı belirtildi

Bathonea kazılarında 1600 yıllık hokka ve divit bulundu

KOCAELİ (AA) - İstanbul'da Küçükçekmece Gölü Havzası'nda sürdürülen Bathonea kazılarında, geç Roma dönemine ait 1600 yıllık hokka ve divitten oluşan yazı takımı bulundu.

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOÜ iş birliğinde sürdürülen ve başkanlığını KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Aydıngün'ün yaptığı Bathonea kazılarında yeni bilgi ve bulgulara erişildi.

Küçükçekmece Göl Havzası'ndaki Bathonea Arkeolojik Alanı'nda yapılan kazılarda, geç Roma dönemine ait yazı takımı bulundu. Bir tüccara ait olabileceği düşünülen minyatür kap, kemik yazı kalemi ve hokkanın bir arada bulunduğu yazı takımının 1600 yıllık olduğu belirlendi.

Yazı takımının bir arada bulunmasının dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığı tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde divit üzerinde kırmızı ve siyah mürekkep izlerine rastlandı. Kırmızı mürekkep o dönem için yalnızca devlet görevlilerinin ve saray mensuplarının kullandığı mürekkep olarak dikkati çekiyor.

1600 yıl önce yazının çok az kullanıldığı dikkate alındığında, bulunan keşfin önemi daha da artıyor. Medeniyetler beşiği İstanbul'un tarih öncesi dönemine ait önemli ipuçları veren Bathonea kazılarında ayrıca, 557 yılında Ayasofya'nın kubbesinin yıkılmasına sebep olan depremin izlerine de rastlandı.

Bathonea kazılarında 1600 yıllık hokka ve divit bulundu

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