YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Batı Akdeniz mermerde Güney Afrika'ya, orman ürünlerinde İngiltere'ye yöneldi

Batı Akdeniz mermerde Güney Afrika'ya, orman ürünlerinde İngiltere'ye yöneldi

31.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu: - "Güney Afrika'dan mermer, İngiltere'den de ağaç ve orman ürünleri ile ilgili talepler gelmeye başladı. 1-2 ay içerisinde yurt dışı satışlarını gerçekleştireceğiz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yaş sebze ve meyve ihracatında önemli bir paya sahip Batı Akdeniz'de ihracatçılar, yurt dışına satılan ürün çeşitliliğini ve ülke sayısını artırmak amacıyla mermer için Afrika'ya, orman ürünleri için İngiltere'ye açıldı.

Yılda 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atan Antalya, Isparta ve Burdur'da yurt dışı satışlarını artırmayı hedefleyen ihracatçılar, alternatif ürün ve pazar noktasında çalışmalara başladı.

Yaş sebze ve meyve, maden ve metaller, kimyevi maddeler, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri ile demir sektörlerinde 127 ülkeye ürün satan Batı Akdeniz'de gerek ürün çeşitliliğini gerekse miktarını artırmak için yurt dışı heyet ziyaretleri hızlandı.

2022'de ilk olarak Dubai'ye giden ihracatçılar, ardından Güney Afrika ve İngiltere'ye ticari heyet gezisi düzenledi.

- "Ticari ziyaretler verimli geçiyor"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Güney Afrika'ya mermer, İngiltere'ye ise ağaç ve orman ürünleri için gittiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Güney Afrika'dan mermer ile ilgili, İngiltere'den de ağaç ve orman ürünleri ile ilgili talepler gelmeye başladı. 1-2 ay içerisinde yurt dışı satışlarını gerçekleştireceğiz." dedi.

Maden mermer sektöründe yılın 7 ayında 310 milyon 608 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Çavuşoğlu, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe de yaklaşık 179 milyon dolarlık bir satış gerçekleştiğini kaydetti. Çavuşoğlu, yeni açılımlarla bölgenin her iki sektördeki ihracatının önemli ölçüde artacağına inandıklarını ifade etti.

Bölgenin özellikle yaş sebze ve meyve ile maden sektöründe çok aktif olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bölgenin yüzde 50 ihracatını söz konusu iki sektörün oluşturduğunu bildirdi.

Yeni pazarlarla bölgenin potansiyelini oluşturan ürünlerin ihracatında önemli bir artış hedeflediklerini aktaran Çavuşoğlu, ileriki günlerde İtalya, İspanya, Moskova, Tayland, Hindistan gibi ülkelere de ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtti. Bölge olarak çok aktif çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, hem fuarlara katıldıklarını hem de ticari ziyaretlere ara vermediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Batı Akdeniz olarak bu yıl 127 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. 10 binin üzerinde kayıtlı, 2 bin 500'ün üzerinde de aktif üyeye sahip olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, gelecek yıl hem ihracat yapan üye sayısını hem de ihracat miktarını artırmak istediklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandıAntalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybettiOrdulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti
Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyorAzerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor
Anahtar Kelimeler:
İhracat Avokado

Antalya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
13:03
İkindi
16:41
Akşam
19:35
Yatsı
20:54
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.