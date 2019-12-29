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  4. Batman'da her yıl yüzlerce adak adanan türbe boş çıktı!

Batman'da her yıl yüzlerce adak adanan türbe boş çıktı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde, yaklaşık yüz yıldır 'Abuzer Gaffari Türbesi' olarak bilinen, köylülerin gelip adak adadığı yapıda gerçekleştirilen kazılarda kalıntı bulunmadı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü envanterindeki türbenin boş çıkması, köy sakinlerine şaşkınlık yaşattı. Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, "2 gün süren kazılarda, mezarlık alanda hiçbir bulguya rastlanılmayınca biz de adeta donup kaldık. Köylüler bu duruma inanmak istemiyor." diye konuştu.

Çayüstü köyünde bulunan Serkevir Vadisi'nde, sahabe olduğu bilinen Abuzer Gaffari'nin türbesinin, Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağından dolayı köy sakinlerce taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. Aynı zamanda il kültür envanteri olan türbenin taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Türbenin taşınması için 2 gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmaması şaşkınlık yarattı.

"ADETA DONUP KALDIK"

Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, köylülerin bu duruma inanmak istemediğini söyledi. Muhtar Ekinci, 100 yıldır bu türbenin ziyaret edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Batman'ın hemen hemen tüm köylerinden baharın başlangıcıyla birlikte ziyaret için köylüler türbeye gelip, yüzlerce kurban keserlerdi. O şenlikler görülmeye değerdi. Köylüler, Dicle kıyısındaki bu ziyaretin etrafını kutsal görürlerdi. Herkes hoşgörü içinde ibadetini yapar, ayrılırdı. Def eşliğinde şenlikler yapılırdı. Köylüler bir süre önce bana müracaat edip, türbenin daha yüksek yere çıkmasını istedi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne türbenin taşınması için başvuruda bulunduk. Başvurumuzun kabul edilmesinin ardından jandarma gözetiminde 7 kişilik arkeologların da içinde bulunduğu bir ekip, türbede kazı çalışması başlattı. 2 gün süren kazılarda, mezarlık alanda hiçbir bulguya rastlanılmayınca biz de adeta donup kaldık. Köylüler bu duruma inanmak istemiyor. Mezarın yeri başka yerdedir diye neredeyse bu kazı çalışmalarını devam ettirmek isteyenler oldu."

HER YIL YÜZLERCE ADAK ADANIYORDU

Köy sakinlerinden Süleyman Ekinci (80), 'Abuzer Gaffari Türbesi'nde her yıl yüzlerce adak adandığını belirterek, kazılarda kalıntı bulunmamasıyla şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Ekinci, "Büyüklerimiz buranın ziyaret olduğunu söylerlerdi. Dua ederdik, kurban keserdik. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Batman Türbe adak

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ben ölünce oraya gömsünler adağa devam etsinler çok mübarek adamım ben .
vay benim ülkem vayy Gülermisin aglarmisin bu insanlar neden çok cahil
Sizin aklınıza tüküreyim
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