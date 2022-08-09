Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Eren-3 operasyonları kapsamında Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesinin Yanıkkaya kırsalında Jandarma İHA-SİHA destekli olarak jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon yapıldı.
Operasyonda, biri Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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