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Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi

09.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Eren-3 operasyonları kapsamında Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesinin Yanıkkaya kırsalında Jandarma İHA-SİHA destekli olarak jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon yapıldı.

Operasyonda, biri Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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