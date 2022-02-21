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Batman'da iş merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

21.02.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da iş merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

Batman'da bir iş merkezinin 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahatma Gandi Caddesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezinin 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince binada bulunanlar tahliye edildi.

Daha sonra yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın hasara yol açtı.

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