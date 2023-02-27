Batman'da kadın muhtar kentte misafir edilen depremzedeler için seferber oldu

Kentteki iki kadın muhtardan biri olan Türkan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Batman'a gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için adeta seferber oldu.

Mahallesinde 16 aileyi misafir eden Türkan, ziyaret ettiği depremzedelerle görüşüyor ve ihtiyaçlarını tespit ediyor.

Tespit edilen eksiklerin giderilmesi için vatandaşlarla omuz omuza çalışan Türkan, hayırseverlerle depremzedeler arasında gönül köprüsü oldu.

Türkan, AA muhabirine, yaşanan büyük depremlerin ardından Batman'a 12 bini aşkın depremzedenin geldiğini belirterek, Sağlık Mahallesi'nde 16 aileyi misafir ettiklerini söyledi.

"Depremzedelerimizle birebir görüştük. Ev ihtiyacı olanlara ev bulduk. Beyaz eşya ihtiyacı olanlara beyaz eşya temin ettik. Gıda ihtiyacı olanlara gıda temin ettik. Hasta olan depremzedelerimiz vardı. Onlara da ilaç temin ettik" diyen Türkan, hayırseverler, akrabalar, dostlar ve komşular aracılığıyla temin edilen yardımları afetten etkilenen vatandaşlara ulaştırdıklarını aktardı.

"YARALARINA DERMAN OLANA KADAR DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

Mahalledeki bazı kadınların yaptıkları tandır ekmeğini depremzedelere ikram ettiğini anlatan Türkan, boş evi olanların da dairelerini onlara tahsis ettiğini kaydetti.

Türkan, "Mahallemizde bir hayırsever vatandaşımız iki katlı evini depremzede ailelere tahsis etti. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan boş bir eve Malatya'dan gelen bir depremzedemizi yerleştirdik. Bu evlerde eşya olmadığı için mobilya ve beyaz eşya da gerekiyordu. Mahalle sakinleri olarak bu ihtiyaçları temin ederek evleri döşedik." dedi.

Batman'da 2006'da sel felaketi yaşandığını anımsatan Türkan, o dönem yaşadıkları sıkıntıları göz önüne alarak bu hassasiyetle depremzedelerin yarasını sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Türkan, "Bundan da gurur duyuyoruz. Yardımlarımızı gönülden ve el birliğiyle yapıyoruz. Yaralarına derman olana kadar, kendi ayakları üzerinde durana kadar onlara desteklerimiz sürecek." ifadesini kullandı.

"MAHALLE MUHTARIMIZIN YARDIMIYLA İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANDI"

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evleri depremde ağır hasar gören ve Batman'a gelen Birgül Yavuz ise kentte kardeşinin yanına sığındığını belirtti.

"Büyük bir felaketti. Bu şekilde kurtulacağımızı bile beklemiyorduk. Saniyelerle binadan kurtulduk. Değerli mahalle muhtarımızın yardımıyla ihtiyaçlarımız karşılandı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullanan Yavuz, oturdukları bina için yıkım kararı verildiğini anlattı.

Diyarbakır'da evleri yıkılan ve Batman'a gelen Ayten İkincisoy da ilk kez böyle bir deprem yaşadıklarını belirterek, yaşadıkları korkunun etkisinin sürdüğünü vurguladı.

İkincisoy, "Evimiz yıkıldı. Çok şükür kurtulduk ve Batman'a geldik. Allah herkesten razı olsun. Bize bir ev buldular. Şu anda iyiyiz. Mahalle muhtarımız her konuda bize yardımcı oldu." sözlerini sarf etti.

