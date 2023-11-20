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Batman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

20.11.2023 07:21 | Son Güncelleme:
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Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Batman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Seyitler Mahallesi'nde Lalihan Güner (54) sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi.

Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, aynı mahallede bir bebeğin de vatandaşlar tarafından kurtarıldığı, İluh Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

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sel Batman su baskını boğulma

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İkindi
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Akşam
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Batman Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Pazartesi

Merkez eczanesi
Kozluk
Erdem eczanesi
Sason
Pinarbaşi eczanesi
Merkez
Sifa eczanesi
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