YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da silahla oğlunu öldüren, karısını yaralayan polis intihar etti

Batman'da silahla oğlunu öldüren, karısını yaralayan polis intihar etti

14.06.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da silahla oğlunu öldüren, karısını yaralayan polis intihar etti

Batman'da tabancayla oğlunu öldüren, eşini yaralayan polis aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.M. (50) Tilmerç Mahallesi'ndeki evinde tabancayla eşi L.M. (47) ve oğlu T.M'yi (18) vurduktan sonra intihar etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri H.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

L.M. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.M. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

T.M. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. L.M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman Valisi Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBatman Valisi Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldüKonya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Türkiye-Litvanya maçına doğruTürkiye-Litvanya maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Batman

Batman Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
02:58
Sabah
04:46
Öğle
12:21
İkindi
16:14
Akşam
19:46
Yatsı
21:26
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.