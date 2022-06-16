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Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

16.06.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Karpuzlu köyü yakınlarında arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden Emrullah Biçici (11), sulama kanalına düştü.

Arkadaşlarının çabalarına rağmen sudan kurtarılamayan Biçici, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Batman Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 5 saatlik çalışmanın sonunda kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre uzakta Biçici'nin cesedine ulaştı.

Çocuğun cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

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