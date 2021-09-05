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Batman'da trafik kazasında Suriyeli çocuk öldü, anne ve babası yaralandı

05.09.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da trafik kazasında Suriyeli çocuk öldü, anne ve babası yaralandı

Batman'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda 06 ED 063 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Diyar Ammar'ın (36) kullandığı 72 MA 0177 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada sürücü Ammar ile motosiklette bulunan eşi Leyla Muhammed Ali (34) ve oğlu Abdulkadir Ammar (5) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdulkadir Ammar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı kadının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Suriyeli ailenin, hastalanan çocuklarını Batman İluh Devlet Hastanesi'ne götürdüğü, kazanın dönüş yolunda ilaç almak için eczaneye giderken meydana geldiği öğrenildi.

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