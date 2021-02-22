Batman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Şubat'ta "torbacılık" yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı 8 adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 11,85 gram eroin, 2,52 gram sentetik uyuşturucu, 207,8 gram esrar ile 2 ruhsatsız tabanca, 18 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 7 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 6 zanlı tutuklandı.

