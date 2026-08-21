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Batrakov'un imza videosu olay oldu! Galatasaray o isme yer vermedi: Eski 10 numaradan tepki geldi

Galatasaray’ın yeni transferi Aleksey Batrakov için hazırlanan tanıtım videosunda geçmişte 10 numarayı giyen isimler yer aldı. Younes Belhanda’nın paylaşımda bulunmaması dikkat çekerken, Faslı futbolcunun yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Batrakov'un imza videosu olay oldu! Galatasaray o isme yer vermedi: Eski 10 numaradan tepki geldi
Cevdet Berker İşleyen
Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, yeni transferi Aleksey Batrakov için dikkat çeken bir tanıtım videosu yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında geçmişte 10 numaralı formayı giyen birçok isme yer verilirken, Younes Belhanda'nın görüntülerde bulunmaması dikkat çekti.

BELHANDA PAYLAŞIMDA YER ALMADI

Batrakov un imza videosu olay oldu! Galatasaray o isme yer vermedi: Eski 10 numaradan tepki geldi 1

Galatasaray'ın Batrakov transferini duyurduğu videoda kulüp tarihindeki önemli 10 numaralara göndermede bulunuldu. Ancak sarı-kırmızılı formayla 10 numarayı taşıyan Younes Belhanda'nın videoda yer almaması sosyal medyada dikkat çekti.

TEPKİSİNİ TEK EMOJİYLE GÖSTERDİ

Batrakov un imza videosu olay oldu! Galatasaray o isme yer vermedi: Eski 10 numaradan tepki geldi 2

Belhanda ise Galatasaray'ın Batrakov için yaptığı ve kendisine yer verilmeyen paylaşıma kayıtsız kalmadı. Faslı futbolcu, paylaşımın altına alkış emojisi bıraktı.

Belhanda'nın bu kısa yorumu, sosyal medyada Galatasaray'ın paylaşımında kendisinin bulunmamasına yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi.

İŞTE O VİDEO

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