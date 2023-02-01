Batshuayi'nin ardından bir skandal daha! Chelsea yönetimi Hakim Ziyech transferinde belgeleri 3 kez yanlış yollayınca olanlar oldu...

Dünya futbolunda böylesine ender rastlanacak bir olay gerçekleşti. Paris Saint-Germain yönetimi, Chelsea ile Hakim Ziyech'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Fakat Chelsea yönetiminin evrakları 3 kere üst üste yanlış yollaması nedeniyle transfer askıya alındı.

ELLERİ BİRBİRİNE DOLANDI

Chelsea yönetimi, bir yandan Enzo Fernandez transferini yetiştirmeyle uğraşırken Hakim Ziyech transferini karıştırdı. PSG cephesi, evrakların tamamlanmasını için Chelsea'ye baskı yaptı. Chelsea ise arka arkaya 3 kez yanlış evrak gönderdi.

ÇÖZÜM YOLU ARANIYOR

Paris Saint-Germain'in, Fransa Futbol Federasyonu ile bu durumu görüşüp çözüm yolu bulmaya çalıştığı öğrenildi.

AYNI OLAY BATSHUAYI DE YAŞANMIŞTI

Chelsea'nin transferdeki sakarlığı bununla sınırları kalmıyor. Chelsea, Batshuayi’yi kiralık yerine bonservisiyle satmak için Nottingham’a sürekli hatalı ve eksik belge yollamıştı. En sonunda bu transfer iptal olmuş ve Batshuayi Crystal Palace'a kiralanmıştı.

