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  4. Batshuayi'nin ardından bir skandal daha! Chelsea yönetimi Hakim Ziyech transferinde belgeleri 3 kez yanlış yollayınca olanlar oldu...

Batshuayi'nin ardından bir skandal daha! Chelsea yönetimi Hakim Ziyech transferinde belgeleri 3 kez yanlış yollayınca olanlar oldu...

01.02.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'nin Hakim Ziyech transferi, Chelsea'nin belgeleri zamanında göndermemesi nedeniyle iptal oldu. Chelsea, gerekli belgeleri tam 3 kez yanlış gönderdi ve transfer iptal oldu. Chelsea, bir benzer durumu, Batshuayi’yi kiralık yerine bonservisiyle satmak için Nottingham’a sürekli hatalı ve eksik belge yollayarak yapmıştı.

Batshuayi'nin ardından bir skandal daha! Chelsea yönetimi Hakim Ziyech transferinde belgeleri 3 kez yanlış yollayınca olanlar oldu...
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
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Dünya futbolunda böylesine ender rastlanacak bir olay gerçekleşti. Paris Saint-Germain yönetimi, Chelsea ile Hakim Ziyech'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Fakat Chelsea yönetiminin evrakları 3 kere üst üste yanlış yollaması nedeniyle transfer askıya alındı.

ELLERİ BİRBİRİNE DOLANDI

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Chelsea yönetimi, bir yandan Enzo Fernandez transferini yetiştirmeyle uğraşırken Hakim Ziyech transferini karıştırdı. PSG cephesi, evrakların tamamlanmasını için Chelsea'ye baskı yaptı. Chelsea ise arka arkaya 3 kez yanlış evrak gönderdi.

ÇÖZÜM YOLU ARANIYOR

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Paris Saint-Germain'in, Fransa Futbol Federasyonu ile bu durumu görüşüp çözüm yolu bulmaya çalıştığı öğrenildi.

AYNI OLAY BATSHUAYI DE YAŞANMIŞTI

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Chelsea'nin transferdeki sakarlığı bununla sınırları kalmıyor. Chelsea, Batshuayi’yi kiralık yerine bonservisiyle satmak için Nottingham’a sürekli hatalı ve eksik belge yollamıştı. En sonunda bu transfer iptal olmuş ve Batshuayi Crystal Palace'a kiralanmıştı.

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