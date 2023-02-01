Batshuayi'nin ardından bir skandal daha! Chelsea yönetimi Hakim Ziyech transferinde belgeleri 3 kez yanlış yollayınca olanlar oldu...

Dünya futbolunda böylesine ender rastlanacak bir olay gerçekleşti. Paris Saint-Germain yönetimi, Chelsea ile Hakim Ziyech'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Fakat Chelsea yönetiminin evrakları 3 kere üst üste yanlış yollaması nedeniyle transfer askıya alındı.
Chelsea yönetimi, bir yandan Enzo Fernandez transferini yetiştirmeyle uğraşırken Hakim Ziyech transferini karıştırdı. PSG cephesi, evrakların tamamlanmasını için Chelsea'ye baskı yaptı. Chelsea ise arka arkaya 3 kez yanlış evrak gönderdi.
Paris Saint-Germain'in, Fransa Futbol Federasyonu ile bu durumu görüşüp çözüm yolu bulmaya çalıştığı öğrenildi.
Chelsea'nin transferdeki sakarlığı bununla sınırları kalmıyor. Chelsea, Batshuayi’yi kiralık yerine bonservisiyle satmak için Nottingham’a sürekli hatalı ve eksik belge yollamıştı. En sonunda bu transfer iptal olmuş ve Batshuayi Crystal Palace'a kiralanmıştı.