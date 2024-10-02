Batshuayi'nin PFDK'ya sevk edilme neden meğer derbide taktığı o şapkaymış!

TFF, Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

PFDK'nın bu kararının neden merak edilirken, golcü ismi PFDK'lık yapan şeyin ne olduğu ortaya çıktı.

NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

TFF, Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Batshuayi'nin sevk sebebinin ise derbi öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada taktığı şapka olduğu öğrenildi.

BATSHUAYİ ŞAPKASINDA NE YAZIYOR?

Michy Batshuayi, ısınma öncesinde zemin kontrolüne çıkarken taktığı ve üzerinde İngilizce bir küfür olan 'F.CK' yazdığı ve bu nedenle PFDK'ya sevk edildiği iddia edildi.

İŞTE O ŞAPKA: