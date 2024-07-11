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Batshuayi'nin rövanşı o isimle alınacak! Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızını ikna etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 10:29
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Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'a giden Batshuayi'nin rövanşını almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler daha önce Sarı-Kırmızılı formayı giymiş bir ismi büyük oranda ikna etmiş durumda.

Batshuayi'nin rövanşı o isimle alınacak! Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızını ikna etti

Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mourinho ile şampiyonluk hasretine son vermek isterken, transferde de vitesi yükseltmiş durumda.

Sarı-Lacivertliler özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isterken, Galatasaray'ın Batsahuayi transferine yanıt niteliğinde bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Batshuayi'yi renklerine bağlayarak ses getiren Galatasaray'ın bu hamlesinin ardından Fenerbahçe de bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız isimle görüşüyor.

FRED'İN YANINA LEMINA

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A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Mario Lemina için devreye girdiği iddia edildi. Sarı lacivertlilerin, 30 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katarak Fred ile çok iyi bir ikili oluşturmak istediği öne sürüldü.

O DA SICAK BAKIYOR

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Gabonlu futbolcunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Wolverhampton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Lemina'nın, İngiliz ekibinden ayrılmak istediği belirtildi.

G.SARAY'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

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Mario Lemina 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Yıldız isim o sezon beklentileri karşılayan bir performans ortaya koyamamıştı. 1.84 boyundaki orta saha kariyerinde Nice, Southampton, Fulham, Marsilya, Juventus ve Lorient gibi takımlarda da forma giydi.

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