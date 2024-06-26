Batshuayi'nin son paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırıyor...

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan Batshuayi için Galatasaray devreye girmişti. Icardi'nin arkasına sağlam bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Belçikalı golcüyü ikna edip prensip anlaşmasına varmıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme üstünden prensip anlaşmasına varan Batshuayi, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçecek.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. "Son zamanlarda hayat" notunu düştüğü fotoğraflarını paylaşan Belçikalı yıldıza Galatasaray taraftarları ''Hoş geldin'' mesajı paylaştı. Fenerbahçeli taraftarlar ise tepki gösterdi.





