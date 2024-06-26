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  4. Batshuayi'nin son paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırıyor...

Batshuayi'nin son paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.06.2024 19:08
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Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi, Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve anlaşma sağlanmıştı. Sarı-kırmızılılar için 3 yıllık mukaveleye 'evet' yanıtı veren Belçikalı oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmesi beklenirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yorum yağmuruna tutuldu.

Batshuayi'nin son paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırıyor...

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan Batshuayi için Galatasaray devreye girmişti. Icardi'nin arkasına sağlam bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Belçikalı golcüyü ikna edip prensip anlaşmasına varmıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme üstünden prensip anlaşmasına varan Batshuayi, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçecek.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. "Son zamanlarda hayat" notunu düştüğü fotoğraflarını paylaşan Belçikalı yıldıza Galatasaray taraftarları ''Hoş geldin'' mesajı paylaştı. Fenerbahçeli taraftarlar ise tepki gösterdi.

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batshuayi fenerbahçe galatasaray
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