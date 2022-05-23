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Batsuhayi Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı, taraftar kutlama yaptı!

23.05.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Batshuayi, "Kulübe, birlikte çalıştığım tüm personele, takım arkadaşlarıma ve Beşiktaşlılara gelecek için en iyisini diliyorum. Çünkü, hak ettiğiniz şey bu. Hepinize tekrar teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Batsuhayi Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı, taraftar kutlama yaptı!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

"UMARIM, BENİ GÜZEL HATIRLARSINIZ"

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"Sevgili Beşiktaşlılar, elveda demenin zamanı geldi. Anlatacak çok şey var ama burada bazı şeyleri kısaca yazacağım.

Öncelikle, burada geçirdiğim sıcak karşılama için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Hiç bu kadar büyük bir tutku görmemiştim ve beni bu ülkeye, bu kulübe aşık ettiniz. Hiçbir zaman yeni evim gibi hissetmedim.

Sezonumuz çok zor, çok uzun ve sinir bozucu geçti. Hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyorduk.

Her şeyimi bu forma için verdim ve atmam gerektiği kadar gol atamadım. Herkes için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Umarım, beni güzel hatırlarsınız."

"HEPİNİZE TEKRAR TEŞEKKÜRLER"

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"Süper Kupa, Vodafone Park'ta atmosfer ve sahadaki en iyi maçlar gibi sadece en güzel anıları aklımda tutacağım.

Kulübe, birlikte çalıştığım tüm personele, takım arkadaşlarıma ve Beşiktaşlılara gelecek için en iyisini diliyorum. Çünkü, hak ettiğiniz şey bu.

Hepinize tekrar teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Michy Batshuayi, Beşiktaş formasıyla çıktığı 42 maçta 14 gol 5 asistlik performans gösterdi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

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Batshuayi'nin bu yıl gösterdiği performanstan dolayı siyah-beyazlı taraftarlar yıldız oyuncuya tepki gösteriyor. Sosyal medya hesabına yüzlerce yorum yapan Beşiktaşlı taraftarlar, Batshuayi'nin gidişini adeta kutluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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