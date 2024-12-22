Battal Gazi'nin ZıpZıp'ı Necdet Kökeş'ten üzen haber! Kafede sabahlıyordu

Yeşilçam’ın 60’lı yıllarının tanınan isimlerinden Necdet Kökeş, ünlü Battal Gazi serisinde canlandırdığı ZıpZıp karakteriyle hafızalarda kalmıştı. Ancak son dönemde zor günler geçiren usta oyuncudan hayranlarını üzen bir haber geldi.

İki gün önce fenalaşan Necdet Kökeş, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu’nda bir otel odasında zor koşullarda yaşamını sürdüren Kökeş, maddi sıkıntılar nedeniyle bir haftadır bir kafede sabahlıyordu.

Durumu hakkında bilgi veren oyuncu, Yeşilçam ile ilgili paylaşımlar yapan “Üçüncü Adam” hesabına, "Dışarıda kaldım, otel bulamıyorum. 6 gündür Kadıköy - Yeşilçam kafede sandalyede televizyon izleyerek sabahı ettim. 6 günde sadece 1 gece uyudum" demişti.

1944 doğumlu olan usta oyuncunun yapılan kontrollerinin ardından, pazartesi günü anjiyo olacağı bildirildi.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 doğumlu olan Necdet Kökeş, 80 yaşındadır. Adana'da hayata gözlerini açan Necdet Kökeş, 1962 yılının son dönemlerinde İstanbul'a geldi. Kariyerine "Leyla ile Mecnun" adlı filmle başlayan oyuncu, genellikle macera türündeki yapımlarda yer aldı ve tarihi filmlerle de adından söz ettirdi.

"Battal Gazi'nin Oğlu", "Battal Gazi Geliyor", "Battal Gazi'nin İntikamı", "Battal Gazi Destanı", "Hakanlar Çarpışıyor", "Deli Dumrul", "Şaban Askerde", "Leblebi Tozu", "Avrupalı" gibi filmlerde rol aldı.