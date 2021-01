Battalgazi Belediyesi’nden Türkmen Dağı’na yardım eli

Başkan Güder: “Türkmen kardeşlerimizin her daim yanındayız”

Bayırbucak Türkmenlerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çok anlamlı bir programa şahitlik yapıyoruz. Türkmen kardeşlerimize sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Osmanlı Devletinden bu yana sınırlarımızı koruyan ve bizi hep kendilerine kardeş gören Bayır Bucak Türkmenlerinin her zaman yanındayız. Bizler ülkemizde huzur içerisinde yaşıyoruz. Ancak coğrafyamızda yaşayan soydaşlarımız, din kardeşlerimiz bir sıkıntı yaşıyorsa eğer bizler rahat olamayız, olmamalıyız” diye konuştu.