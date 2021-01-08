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Battalgazi Belediyesi’nden Türkmen Dağı’na yardım eli

08.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Battalgazi Belediyesi’nden Türkmen Dağı’na yardım eli

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Suriye’nin Türkmen Dağı bölgesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine yönelik Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın Türkiye geneli başlattığı yardım kampanyasına, yardım kolileri ile destek verdi.Battalgazi Belediyesi, Suriye’nin Türkmen Dağı bölgesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerini unutmadı.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Suriye’nin Türkmen Dağı bölgesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine yönelik Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın Türkiye geneli başlattığı yardım kampanyasına, yardım kolileri ile destek verdi.
Battalgazi Belediyesi, Suriye’nin Türkmen Dağı bölgesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerini unutmadı. Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın ‘Alperenler Türkmen Dağında’ sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına ihtiyaç malzemelerin öncelikli olduğu yardım kolileri ile destek veren Battalgazi Belediyesi, Türkiye geneli düzenlenen yardım kampanyasına büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. 13, 14 ve 15 Ocak’ta Gaziantep’te toplanarak Türkmenlere ulaştırılacak olan yardım kolilerini yetkililere teslim ettiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bizler ülkemizde huzur içerisinde yaşıyoruz. Ancak coğrafyamızda yaşayan soydaşlarımız, din kardeşlerimiz bir sıkıntı yaşıyorsa eğer bizler rahat olamayız, olmamalıyız” dedi.

Kampanyaya destek olan Güder’e teşekkür
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Alperen Ocakları Malatya İl Başkanı Yalçın Arıcak, “Genel Merkezi’mizin ‘Alperenler Türkmen Dağında’ sloganıyla başlatmış olduğu yardım kampanyamıza Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in büyük destekleri oldu. Tüm Türkiye gibi biz burada nasıl rahatsak, bizim kardeşlerimizde orada o kadar rahat olmasını istiyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde Alperen Ocakları Genel Merkezi öncülüğünde Gaziantep’te birleşecek yardım kampanyamız, Türkmen dağına 13-14 ve 15 Ocak tarihlerinde teslim edilecek. Genel Merkezimiz ve teşkilatımız adına desteklerinden dolayı Başkanımız Osman Güder’e şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş ise şunları söyledi: “Kampanyayı başlatan Alperen Ocakları genel merkezine teşekkür ediyorum. Bizlerde Büyük Birlik Partisi olarak Türkmen Dağındaki kardeşlerimizin yanındayız. Türkmen Dağına gönderilmek üzere hazırlanan yardımlar için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibinden Allah razı olsun. Büyük destekleri oldu. Şahsım ve teşkilatım adına teşekkür kendisine teşekkür ediyorum.”

Başkan Güder: “Türkmen kardeşlerimizin her daim yanındayız”
Bayırbucak Türkmenlerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çok anlamlı bir programa şahitlik yapıyoruz. Türkmen kardeşlerimize sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Osmanlı Devletinden bu yana sınırlarımızı koruyan ve bizi hep kendilerine kardeş gören Bayır Bucak Türkmenlerinin her zaman yanındayız. Bizler ülkemizde huzur içerisinde yaşıyoruz. Ancak coğrafyamızda yaşayan soydaşlarımız, din kardeşlerimiz bir sıkıntı yaşıyorsa eğer bizler rahat olamayız, olmamalıyız” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi’nden Türkmen Dağı’na yardım eli

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Akşam
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Işık Eczanesi
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Nezih Eczanesi
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