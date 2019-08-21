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Battalgazi Yaşam Müzesi tarih meraklılarını bambaşka bir atmosferle buluşturuyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 21.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

Malatya'da Osmanlı döneminin son sivil mimari eserlerinden olan 129 yıllık Poyraz Konağı, Yaşam Müzesi’ne dönüştürüldü. Kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak, iki katlı ve dikdörtgen planlı inşa edilen, ahşap merdivenleri, harem, selamlık ve hayat adı verilen bölümleriyle oluşan konak, ilgi görüyor.

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'Eski Malatya' olarak da bilinen merkez ilçe Battalgazi'nin en eski tarihi yapılarından biri olan Poyraz Konağı, restorasyon çalışmalarıyla 2016 yılında yeniden ayağa kaldırıldı. 1890 yılında kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak, iki katlı ve dikdörtgen planlı inşa edilen, ahşap merdivenleri, Osmanlı dönemine özgü harem, selamlık ve hayat adı verilen bölümleriyle oluşan konak, aslına uygun restore edilerek Yaşam Müzesi'ne dönüştürüldü. Avlularında çeşmeleri bulunan, bir dönem belediye binası, sonra okul, ardından da askerlik şubesi olarak uzun yıllar hizmet veren konak her ay binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

AYLIK 6- 7 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Poyraz Konağı Rehberi Songül Özbaş, müzenin 129 yıllık bir bina olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"1890 yılından beri bulunmaktadır. Biz burada 3 ana kuşağı canlandırdık. Konakta 5 odamız bulunmaktadır. Gelin odası, yaşı odası, oturma odası ve misafir odası. Burada biz harem ve selamlığa özen gösteriyoruz. Burada malzeme olarak kullanılanlar ise ahşap, kerpiç ve taştan oluşmaktadır. 2 katlıdır, alt katta harem ve selamlık bulunmaktadır. Burası Malatya'nın tamamen her şeyini anlatmakta. Yününden, yorganına, yaşlıların giyindiği kıyafetinden, mutfakta kullanılan kap kaşığa kadar hepsi Malatya'ya özgüdür. Hatta yaşlı insanlar geldiği zaman 'bizim evin rafında da böyle şeyler diziliydi, biz tenceremizi de böyle dizerdik' diyorlar. Burada tamamen Malatya özgü, eski Malatya'yı anlatıyoruz. Malatya'nın eski evini anlatıyoruz, eski yaşantıları canlandırmaktayız. Burada 2002'ye kadar yaşanmışlık bulunmaktaydı. Hatta konak sahibi Cumali Erturan'dan Battalgazi Belediyesi 3'te 2'sini satın aldı, 3'te birinde ise Cumali Erturan halen yan tarafımızda oturuyor. Konağa çok fazla ziyaretçi geliyor. Yıl ortalamasına göre 10 binlerce kişi geliyor. Aylık 6- 7 bin kişiye kadar ulaşıyor ziyaretçi sayımız. Turistlerimizde çok fazla geliyor. Eski Malatya'ya gelen her insan buraya uğramayı düşünüyor."

Konağı ziyaret edenler de çok beğendiklerini, eski yaşanmışlıkları anlattığı için çok duygulandıklarını söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Poyraz Konağı

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