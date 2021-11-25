MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Batuhan Karacakaya dolar yorumunu Aşk-ı Memnu'daki meşhur repliğiyle yaptı

Batuhan Karacakaya dolar yorumunu Aşk-ı Memnu'daki meşhur repliğiyle yaptı

25.11.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in en sevilen isimlerinden biri olan Batuhan Karacakaya dolar gündemine sessiz kalmadı. Batuhan Karacakaya Aşk-ı Memnu'dan bir repliğini paylaşarak doların yükselişine göndermede bulundu.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent Ziyagil karakteri ile hafızalara kazınan ve son olarak Survivor yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya paylaşımıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde adadaki en yakın arkadaşlarından biri olan Aleyna Çalışkan ile yeni bir ilişkiye başladığı iddiasıyla gündeme gelen ve Survivor All Star'a dönmek için hazırlıklar yapan Karacakaya doların artış göstermesi ve rekor kırması üzerine çok bilinen bir repliğini paylaştı.

Enes Batur doların son durumu sonrası yaptığı paylaşımla tepki çektiEnes Batur doların son durumu sonrası yaptığı paylaşımla tepki çekti

Bülent Ziyagil karakterinin "Yoksa fakir mi oluyoruz?" dediği anları paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Dizideki bu anlar yeniden paylaşıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldularBomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Batuhan Karacakaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

Göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

Sadakatsiz'de gerçekler ortaya çıktı! Şoke eden final

Sadakatsiz'de gerçekler ortaya çıktı! Şoke eden final

MÜSİAD'dan dolar kuru uyarısı

MÜSİAD'dan dolar kuru uyarısı

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.