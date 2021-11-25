Batuhan Karacakaya dolar yorumunu Aşk-ı Memnu'daki meşhur repliğiyle yaptı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent Ziyagil karakteri ile hafızalara kazınan ve son olarak Survivor yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya paylaşımıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde adadaki en yakın arkadaşlarından biri olan Aleyna Çalışkan ile yeni bir ilişkiye başladığı iddiasıyla gündeme gelen ve Survivor All Star'a dönmek için hazırlıklar yapan Karacakaya doların artış göstermesi ve rekor kırması üzerine çok bilinen bir repliğini paylaştı.

Bülent Ziyagil karakterinin "Yoksa fakir mi oluyoruz?" dediği anları paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Dizideki bu anlar yeniden paylaşıldı.



