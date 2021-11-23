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Enes Batur doların son durumu sonrası yaptığı paylaşımla tepki çekti

23.11.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarda rekor üstüne rekor kırılırken Enes Batur da bu gündeme dair bir paylaşım yaptı. Lüks yaşantısıyla zaman zaman gündeme elen Batur'un paylaşımına yorum yağdı.

Enes Batur doların son durumu sonrası yaptığı paylaşımla tepki çekti

Dolar/TL gün içerisinde yüzde 17'ye ulaşan yükselişle 13,50 seviyesine kadar tırmandı. Dolardaki hareketlilik sonrası Twitter'ın gündemi ekonomi oldu.

Enes Batur da dolara gönderme yaparak bir paylaşım yaptı. Batur paylaşımında "Bir gün son kez hoodie aldık ve kimse bunun farkına varmadı" yazdı.

Lüks yaşantısı ve kazancıyla gündeme zaman zaman gelen Batur'un bu yorumu samimi bulunmadı. Batur'un bu paylaşımı sonrası herkes ünlü fenomene lüks otomobilini hatırlattı. İşte Batur'a gelen yanıtların bazıları:

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Enes Batur'un 1.5 milyon TL değerindeki lüks otomobili geçtiğimiz yıl gündem olmuştu.

Ünlü YouTuber Enes Batur lüks arabasıyla dikkat çektiÜnlü YouTuber Enes Batur lüks arabasıyla dikkat çekti

HODDIE NEDİR?

Hoddie kelimesinin modadaki anlamı kapşonlu sweatshirt demektir. İngilizceden hood kelimesinden türemiş ve kapşonlu sweatshirttür.

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Amerikan Doları Türk lirası Enes Batur
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