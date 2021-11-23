Enes Batur doların son durumu sonrası yaptığı paylaşımla tepki çekti

Dolar/TL gün içerisinde yüzde 17'ye ulaşan yükselişle 13,50 seviyesine kadar tırmandı. Dolardaki hareketlilik sonrası Twitter'ın gündemi ekonomi oldu.

Enes Batur da dolara gönderme yaparak bir paylaşım yaptı. Batur paylaşımında "Bir gün son kez hoodie aldık ve kimse bunun farkına varmadı" yazdı.

Lüks yaşantısı ve kazancıyla gündeme zaman zaman gelen Batur'un bu yorumu samimi bulunmadı. Batur'un bu paylaşımı sonrası herkes ünlü fenomene lüks otomobilini hatırlattı. İşte Batur'a gelen yanıtların bazıları:

Enes Batur'un 1.5 milyon TL değerindeki lüks otomobili geçtiğimiz yıl gündem olmuştu.

HODDIE NEDİR?

Hoddie kelimesinin modadaki anlamı kapşonlu sweatshirt demektir. İngilizceden hood kelimesinden türemiş ve kapşonlu sweatshirttür.

