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Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan darp iddiası! "Batuhan'dan şikayetçi oldum"

28.03.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay, eski erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddiasında bulundu. Yaptığı sosyal medya paylaşımında dava açtığını da dile getiren Ayşe Aslanpay tüm delilleri dosyaya sunduğunu belirtti.

Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan darp iddiası! "Batuhan'dan şikayetçi oldum"

Geçtiğimiz yıl Survivor All Star 2022'de üçüncü olan Batuhan Karacakaya'ya darp davası açıldı. Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay, Karacakaya'ya dava açtığını, "Darp edildiğime dair tüm delilleri dosyaya sundum." diyerek duyurdu.

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Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Batuhan Karacakaya, katıldığı Survivor yarışmasında geniş bir hayran kitlesi elde etmişti.

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Batuhan Karacakaya geçtiğimiz yıl sosyal medya paylaşımıyla aşkını ilan etmiş ve Ayşe Aslanpay ile olan beraberliklerini duyurmuştu.

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Batuhan Karacakaya ile yollarını ayıran Ayşe Aslanpay Twitter hesabında, "Umarım açacağın yeni sayfada benim seni sevdiğimden daha çok severler seni." ifadelerini kullandıktan sonra sosyal medya hesaplarını dondurmuştu.

AYŞE ASLANPAY DARP DAVASI AÇTI!

Batuhan Karacakaya'nın kendisini darp ettiğini iddia eden Ayşe Aslanpay, "Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi oldum, darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum. Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır." dedi.

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Ayşe Aslanpay darp açıklamasını açıklamasını, "Mental olarak o kadar yoruldum ki. Hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte destek olan tüm arkadaşlarıma ve avukatıma teşekkürler." Dedi.

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