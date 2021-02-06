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Batuhan Karacakaya Survivor'da her yarışmadan sonra 'Melisa' diye sesleniyordu! Bakın Melisa kim çıktı?

06.02.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Batuhan Karacakaya Survivor'da her yarışmadan sonra 'Melisa' diye sesleniyordu! Bakın Melisa kim çıktı?

Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakteriyle tanınan Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın Melisa diye seslendiği kişi bakın kim çıktı?

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı olan ve Aşk-ı Memnu dizindeki Bülent Ziyagil karakteriyle parlayan yıldız oyuncu Batuhan Karacakaya'nın Melisa diye seslendiği kişi sosyal medyada merak konusu oldu.

23 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor'da başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu kazandığı oyunlardan sonra ise Melisa diyerek seviniyor.

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ACUN'UN KIZI MELİSA MI?

Survivor Batuhan'ın, her yarışmada 'Melisaaa!' diye bağırması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya seslendiğini düşündü, bazıları da sevgilisi olduğunu...
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KARDEŞİ ÇIKTI!

Ancak gerçek başka çıktı. Melisa aslında bambaşka biri. Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığımız Batuhan Karacakaya'nın Melisa'sı kardeşi çıktı.

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