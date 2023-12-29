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  4. Batuhan Karadeniz canlı yayında isyan etti! ''Bu adamı araştırsınlar, isterlerse benim son yayınım olsun''

Batuhan Karadeniz canlı yayında isyan etti! ''Bu adamı araştırsınlar, isterlerse benim son yayınım olsun''

29.12.2023 22:26 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan yetkililerin skandal tavrı nedeniyle iptal edildi. Bu olay sonrasında eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması iptal edildi. Atatürk pankartları ve tişörtlerine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerinin bu tavrı devam edince takımlarımız maçı oynamama kararı aldı.

BATUHAN KARADENİZ'DEN TEPKİ

Batuhan Karadeniz, “O kupanın adı Mustafa Kemal Atatürk Süper Kupası olacak! Sen TFF Başkanı olarak, bugün hala sonuna kadar pazarlık yapıyorsan, sen bu ülkeye gelme!" dedi.

BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİN MORALLERİNİN BOZUK OLDUĞU GÖZLEMLENDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak ileri bir tarihe ertelenen Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasındaki toplantı sona erdi.

Riyad'daki TFF kafilesinin konakladığı otelde gerçekleştirilen toplantı bitti. Otelden ayrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile 2 kulübün yöneticileri, herhangi bir açıklama yapmadı.

Başkan ve yöneticilerin morallerinin bozuk olduğu gözlemlendi.

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