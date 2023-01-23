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Batuhan Karadeniz'den olay yorumlar! 'Aboubakar kulüpten içeri giremezdi', 'Jorge Jesus'un Arda Güler'i oynatmama sebebi...'

23.01.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı sürerken, flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Van Spor FK forması giyen ve 15 Ekim 2022 tarihinden itibaren kulüpsüz olan Batuan Karadeniz, spor yorumculuğuna başlamıştı. Nut Spor YouTube kanalında Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendiren Karadeniz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Arda Güler hakkında da çarpıcı yorumlarda bulundu.

Batuhan Karadeniz'den olay yorumlar! 'Aboubakar kulüpten içeri giremezdi', 'Jorge Jesus'un Arda Güler'i oynatmama sebebi...'

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, üst üste 4. galibiyetini alarak taraftarlarını sevince boğmuştu. Siyah - beyazlılar, puanını 35'e yükseltmiş ve maç eksiği olmasına rağmen 4. sırada yer almıştı.

Son olarak Van Spor FK forması giyen ve 15 Ekim 2022 tarihinden beri herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Batuhan Karadeniz, Nut Spor YouTube kanalında spor yorumculuğuna başlamıştı.

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Karadeniz; Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından siyah - beyazlıların yeni transferi Vincent Aboubakar için flaş ifadeler kullandı.

Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Arda Güler hakkında da dikkat çeken sözler sarf etti. İşte o yorumlar...

"JESUS, EGODAN DOLAYI OYNATMIYOR"

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"Arda Güler, potansiyel olarak Türk futbolunda her şeyi yıkıp kavuracak en büyük oyuncu. Bence Jorge Jesus, egosundan dolayı Arda'yı oynatmıyor. Arda Güler'in bir tık ötesi Messi."

"6 GOL ATIP YİNE Mİ GİDECEKSİN?"

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"Abuş'um; aşkım son 11 maç 'Sakatım' dedin, oynamadın ona rağmen bu insanlar seni çok seviyor. 6 gol atıp yine mi gideceksin?"

"SEBA YAŞASA İÇERİ GİREMEZDİ"

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"Rahmetli Süleyman Seba yaşasa Aboubakar kulüp binasından içeri giremezdi. Aboubakar, Eyşan'lık yapar mı? Aklımdaki soru bu, güvenemiyorum. Tekrar sakatlanırsa benim kafamda bir şüphe olabilir."

"GHEZZAL EN İYİ TRANSFER OLUR"

"Ghezzal'ın dönmesi Beşiktaş'ı yarışta tutacak. İkinci yarının en iyi transferi olur. Dele Alli koşmayı unutmuş. Bu ligi hafife almamak gerek."

"GÜNEŞ'E ENKAZ VERİLDİ"

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"Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile sezona başlaması bir kabus, Şenol Güneş'in eline enkaz verildi."

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