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Batuhan Karadeniz: Galatasaray istese beni transfer ederdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş ve milli takımın eski golcüsü Batuhan Karadeniz, "Galatasaray istese beni transfer ederdi" dedi. Karadeniz, Falcao için ise "Bu sezon Galatasaray'da 30 gol atar" ifadesini kullandı.

Batuhan Karadeniz: Galatasaray istese beni transfer ederdi

Beşiktaş ve milli takımın eski golcüsü Batuhan Karadeniz, kariyeri, Beşiktaş'taki başkanlık seçimi, transfer ve Radamel Falcao ile ilgili konuştu.

İşte Radyospor'a konuşan Batuhan Karadeniz'in açıklamaları...

SOSYAL MEDYAYA YAZILAN YORUMLARI TAKMIYORUM
İnsanlarda bana karşı ne yazık ki ön yargı var. Her gittiğim kulüpte kadro dışı kalmalarım gündeme getiriliyor. Sosyal medyada bana ait olmayan cümleler paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde mesela ailem gösterdi. Ben, 'Zlatan'a benzetilmek abartı benim arkamda Messi oynamadı' demişim. Ben böyle bir açıklama yapmadım. 'Kral olacaksın, kral yapmayacaksın' sözünü ben demişim gibi yıllarca konuştular ve eleştirdiler. Sosyal medyada yazılan yorumları ben takmıyorum fakat ailem özellikle de eşim etkileniyor. Mesela bu yazılan yorumlara ya da yazılan yalan haberlere karşı bir şey de yapamıyorsunuz.

BEŞİKTAŞ'IN BENDE YERİ ÇOK AYRI
Beşiktaş için inşallah en güzeli olur. Kim başkan seçilirse seçilsin kazanan Beşiktaş olsun. Beşiktaş'ın bende yeri çok ayrı. Beşiktaş'ta doğru bir zamanda oynadığımı düşünüyorum. Tabii o dönem benim de hatalarım oldu.

GALATASARAY İSTESE BENİ TRANSFER EDERDİ
Galatasaray beni istese alırdı. Geçen sezonun ikinci yarısında ben de iddiaları sosyal medyadan takip ettim. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ülkemizin önemli kulüpler arasında ve bu kulüpler hangi yerli oyuncu isterse alabilecek güce de sahipler. Bir gün çok önemli bir teknik direktör bana şunu söylemişti. 'Bizi denizde buldular, hoca yaptılar, telefon falan da yoktu. Denizde tatildeyken buldular.

FALCAO 30 GOL ATAR
Ülkemizde özellikle Süper Lig'de çok önemli golcüler var. Falcao'nun kalitesini tartışmaya gerek yok bu sezon Galatasaray'da 30 gol atar. Bence atması da lazım."

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Anahtar Kelimeler:
batuhan karadeniz Galatasaray radamel falcao Beşiktaş

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