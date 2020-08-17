Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon F.K’da

Karadeniz, her insan gibi hayatında keşkelerin olduğunu belirterek memleketi Trabzonspor’da başarılı olamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, “Benim bir tek performans veremediğim bir takım vardır o da; memleketimin takımı olan Trabzonspor’dur. Orada bir performans veremedim. Bundan dolayı her zaman içimde bir burukluk kalmıştır” dedi.

Türk futbolunun tecrübeli golcülerinden Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon F.K ile iki yıllık sözleşme imzaladı.Karadeniz, son olarak Tuzlaspor’da yaşadığı şampiyonluğun ardından yeni takımı Hakimoğlu Trabzon FK ile sözleşme imzalarken çok mutlu olduğunu söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK, Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, Batuhan Karadeniz’i kadrolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kendisinin takıma çok büyük katkılar yapacağına inandıklarını söyledi. Hekimoğlu, “TFF 1. Lig hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda her geçen gün kadromuza güç katmaya devam ediyoruz. Bugünde Batuhan Karadeniz bizimle beraber. İmzalarımızı attık inşallah hayırlı uğurlu olur .Batuhan, kaliteli, tecrübeli sahanın içinde ve dışında çok pozitif çok olumlu bir enerji. İnşallah birlikte güzel işlere imza atacağız. Kendisiyle iki yıllık bir sözleşme yaptık. Öncelikli hedefimiz birinci lige çıkma. İnşallah üç, dört tane daha nokta atışı transferlerimiz olacak” dedi.