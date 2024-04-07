Batuhan Karadeniz Süper Kupa maçı sonrası canlı yayında isyan etti! Ali Koç'a demediğini bırakmadı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan, Sarı-Lacivertliler'in U19 takımıyla çıktığı ve 5. dakikada skor 1-0 iken sahadan çekildiği Süper Kupa karşılaşmasının yankıları sürerken eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz'den canlı yayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çok sert tepki geldi.

BATUHAN KARADENİZ'DEN TEPKİ

Batuhan Karadeniz, Ali Koç için "Olağanüstü bir şey olmazsa aday olmayacağım diyen Ali Koç, kendi kendine olağanüstü bir şey yaratıp tekrar başkan olmaya çalışıyor. Bence ne yaptığının farkında değil. Bence bir söylediği ile bir söylediği birbirini tutmuyor." ifadelerini kullandı.





