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Batuhan Kırdaroğlu'na futbol camiasından destek

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 05.07.2020 13:09 | Son Güncelleme

Altınordu’nun genç oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nun dün akşam oynanan Bursaspor maçında sağ ayağına aldığı darbe sonucunda fibula kemiği kırıldı. 19 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık üzerine futbol camiasından destek mesajları geldi.

Batuhan Kırdaroğlu'na futbol camiasından destek

TFF 1. Lig’in 32. hafta maçında Altınordu, Bursaspor’a 1-0 mağlup oldu. Ancak maça skor değil Altınordu’nun 19 yaşındaki futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu’nun yaşadığı sakatlık damga vurdu.

Maçın 50. dakikasında Bursasporlu Tayfur Bingöl’le girdiği ikili mücadelede yerde kalan Batuhan Kırdaroğlu oyuna devam edememişti. Bursa’da bir hastaneye kaldırılan Batuhan’ın sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. İlk tedavisi Bursa’da yapılan genç oyuncunun takımla birlikte İzmir’e gelerek ameliyat olacağı açıklanmıştı.

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FUTBOL CAMİASI BATUHAN'A DESTEK VERDİ

Genç oyuncunun yaşadığı sakatlık üzerine maçın hemen ardından hastaneye gelen Bursasporlu Tayfut Bingöl, Batuhan’dan özür dileyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

19 yaşındaki Batuhan’ın sakatlığına futbol camiası da sessiz kalmadı. Altınordu’nun sezon başında Göztepe’den kiraladığı Batuhan için Göztepe, Bursaspor, Pendikspor kulüpleri başta olmak üzere birçok futbolcu ve taraftarlardan destek mesajları yağdı. Bursaspor taraftarları, alınan galibiyetin hiçbir önemi olmadığını ve genç oyuncunun kısa sürede sahaya dönmesini beklediklerini söyleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(İHA)

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