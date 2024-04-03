'Bay Sinema' Türker İnanoğlu hayatını kaybetti! Eşi Gülşen Bubikoğlu’ndan paylaşım

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Bakan Fahrettin Koca duyurdu.

Yeşilçam'ın efsanesi İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatı sonrası duygusal bir paylaşım yaptı.

1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan Gülşen Bubikoğlu paylaşımında "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.

ESKİ EŞ FİLİZ AKIN DA PAYLAŞTI

İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın ise paylaşımında "Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış…

Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik! Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… “Bay Sinema” maalesef yok artık…"





