Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Fikret Engin hayatını kaybetti!

Spor dünyasının sevilen ismi Fikret Engin hayatını kaydetti. Bay Tahmin programının sunucusu Engin bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü spiker, 25 Mayıs’ta şeker komasına girerek kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

ÜNLÜ SPOR SPİKERİ FİKRET ENGİN YAŞAMINI YİTİRDİ

Aslen Bursa'lı olan Engin'in hayatını kaybetmesinin ardından Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.



Bir dönem birlikte program yapan Murat Özarı Fikret Engin'e sosyal medyadan veda etti. Özarı, 'Canım kardeşim kader arkadaşım... Seni çok özleyeceğim ve hiçbir zaman unutmayacağım. Mekanın cennet olsun' notunu düştü.

ACUN ILICALI EKİP ARKADAŞINA VEDA ETTİ

Televizyoncu Acun Ilıcalı Fikret Engin’in ölüm haberi sonrası “Mekanın cennet olsun” notuyla bir paylaşım yaptı.

FİKRET ENGİN KİMDİR?

Fikret Engin, 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Medya ile tanışmasının ardından bir süre sonra İstanbul'a taşınmıştır. Yeditepe'de çeşitli medya kuruluşlarında farklı görevler almıştır. ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalışmıştır. Ancak o TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla özdeşleşmiştir.