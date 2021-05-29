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Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Fikret Engin hayatını kaybetti!

29.05.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor camiasını üzen haber geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan 'Bay Tahmin' adlı program ile akıllarda yer eden Fikret Engin, yaşamını yitirdi. Ünlü spor spikeri, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı. Acun Ilıcalı ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşları başsağlığı paylaşımlarda bulundu.

Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Fikret Engin hayatını kaybetti!

Spor dünyasının sevilen ismi Fikret Engin hayatını kaydetti. Bay Tahmin programının sunucusu Engin bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü spiker, 25 Mayıs’ta şeker komasına girerek kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

ÜNLÜ SPOR SPİKERİ FİKRET ENGİN YAŞAMINI YİTİRDİ

Aslen Bursa'lı olan Engin'in hayatını kaybetmesinin ardından Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Fikret Engin hayatını kaybetti!

Bir dönem birlikte program yapan Murat Özarı Fikret Engin'e sosyal medyadan veda etti. Özarı, 'Canım kardeşim kader arkadaşım... Seni çok özleyeceğim ve hiçbir zaman unutmayacağım. Mekanın cennet olsun' notunu düştü.

ACUN ILICALI EKİP ARKADAŞINA VEDA ETTİ

Televizyoncu Acun Ilıcalı Fikret Engin’in ölüm haberi sonrası “Mekanın cennet olsun” notuyla bir paylaşım yaptı.

Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Fikret Engin hayatını kaybetti!

FİKRET ENGİN KİMDİR?

Fikret Engin, 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Medya ile tanışmasının ardından bir süre sonra İstanbul'a taşınmıştır. Yeditepe'de çeşitli medya kuruluşlarında farklı görevler almıştır. ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalışmıştır. Ancak o TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla özdeşleşmiştir.

Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın almasından önce kanalda aktif olarak görev almıştır. Başta futbol maçları olmak üzere, boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarını seslendirmiştir. Ancak Acun Ilıcalı'nın kanalı satın almasından sonra da görevi sürmüştür.

Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Fikret Engin hayatını kaybetti!

Bazı milli maçlarda spikerlik yapmaya devam etmiştir. Ayrıca Ilıcalı'nın veteranlar halı saha ligini de Murat Özarı ile birlikte spikerliğini yapmıştır. Bugüne kadar 3000'in üzerinde spor müsabakasını sunduğunu söylemiştir. Aslen Bursalı'dır.

1973 yılında dünyaya gelmiştir. Fikret Engin yaşı 48'dir. Bursa'da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedilmiştir. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yapmıştır. Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulunmuştur.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Acun Ilıcalı
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